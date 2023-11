Un joueur de Mooseheads dédie un but à sa mère décédée du cancer

Dire qu’un but avait une signification supplémentaire pour l’attaquant Braeden MacPhee, des Mooseheads d’Halifax, samedi soir, serait un euphémisme.

Le hockeyeur originaire de Moncton au Nouveau-Brunswick a lancé la rondelle dans le filet pour sa défunte mère, qui est décédée du cancer il y a moins de six mois. Ça s’est déroulé pendant la Soirée contre le cancer, des Mooseheads, alors que l’équipe portait des chandails spéciaux devant plus de 8500 partisans.

Toute la soirée à jouer avec ces maillots a été vraiment spéciale pour moi. Quand j’ai marqué ce but, c’était un moment très spécial pour ma famille.

Braeden MacPhee et sa mère Jolene Conway. Photo : Gracieuseté : Braeden MacPhee

Après son but, le numéro 21 des Mooseheads, âgé de 19 ans, est retourné sur le banc.

C’est à ce moment que l’impact de son but pour sa mère, qui a été emportée par le cancer à l’âge de 46 ans, a vraiment frappé. Il a fondu en larmes.

Normalement, je ne suis pas un gars très émotif, mais cela m’a fait pleurer. Je pouvais sentir la présence de ma mère avec moi.

Son entraîneur Jim Midgley a affirmé que l’émotion de Braeden MacPhee après son but en troisième période témoigne de son caractère.

Évidemment, c’était un moment d’émotion pour lui , a déclaré Jim Midgley. Tout le monde dans notre équipe savait ce qu’il a vécu et c’était vraiment touchant pour nous tous de le voir marquer ce but. C’était vraiment incroyable de le voir le faire.

Une mère dédiée

Jolene Conway est décédée au printemps dernier. Une partie de son avis de décès disait : Jolene a consacré sa vie à ses garçons et a été leur plus grand soutien dans toutes leurs activités sportives. Elle aimait assister à des matchs de hockey et à tous les autres jeux auxquels les garçons jouaient.

Elle a consacré toute sa vie à moi et à mon frère , a expliqué Braeden MacPhee. Nous sommes tous les deux très intéressés par le hockey et c’est quelque chose que nous avons toujours fait toute notre vie. Elle est toujours allée à la patinoire et elle a toujours voulu le meilleur pour nous.

Il a ajouté que ses parents ne lui ont pas dit immédiatement, à lui et à son jeune frère Marc, à quel point son diagnostic de cancer était grave. Ils ont pensé que ce serait mieux si les garçons ne savaient pas tout de suite, surtout pour Braeden, qui vivait à près de trois heures de la maison familiale.

Je pense que cela a montré à quel point elle tenait à moi , a admis Braeden. Au lieu que je sois ici à Halifax et que je m’inquiète pour tout, mes parents l’ont simplement gardé sous la table pour que je puisse aller jouer.

Un appui indéfectible pour traverser cette épreuve

Finalement, lorsque l’état de Jolene Conway a commencé à se détériorer, les deux garçons ont été mis au courant de ce qui se passait. Lorsqu’elle est décédée, les Mooseheads étaient en plein milieu des séries éliminatoires. Braeden a quitté l’équipe et a raté un total de trois matchs. Il affirme que l’appui qu’il a reçu de l’équipe l’a aidé à traverser une période très difficile.

Mes coéquipiers, le personnel de Mooseheads, ma famille d’accueil, tout le monde dans l’organisation ont été tout simplement super géniaux tout au long de cette épreuve , a mentionné Braeden. Ces gens sont toute ma famille pendant la saison de hockey et ils ont rendu le processus beaucoup plus facile pour moi. Je suis super reconnaissant pour chacun d’entre eux.

Braeden MacPhee et les joueurs des Mooseheads d'Halifax ont porté un chandail spécial pendant la Soirée contre le cancer, samedi. Photo : Gracieuseté : Mooseheads d'Halifax

De nombreuses équipes de hockey junior organisent des soirées spéciales pour recueillir des fonds pour la recherche ou le traitement du cancer.

Les soirées contre le cancer des Mooseheads ont évolué au cours des années. Au début, elles étaient en appui à la recherche du cancer du sein. Ils organisent maintenant la soirée Mooseheads Fight Cancer pour amasser des fonds et sensibiliser à tous les types de cancer.

Une vente aux enchères en ligne est en cours et se déroule jusqu’à dimanche soir pour les maillots violets que l’équipe portait lors du match. Les profits iront directement aux personnes qui luttent contre le cancer par l’entremise de la Halifax Mooseheads Charitable Foundation.