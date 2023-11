52 ans après la sortie de Led Zeppelin IV, album phare du groupe britannique Led Zeppelin, le vieil homme qui ploie sous le poids d'un ballot de branches sur la pochette du disque a été identifié par un chercheur britannique. Il s’agirait d’un chaumier lambda de l’époque victorienne du nom de Lot Long.

Selon ce que rapportent The Guardian et le New York Times, c’est le spécialiste en histoire de l’art et en historiographie Brian Edwards, de la University of West England à Bristol, qui a reconnu la photo originale en fouillant dans les archives du Wiltshire Museum à Devizes, en Angleterre.

Le cliché original, pris par Ernest Farmer (1856-1944), met en scène un chaumier – un artisan couvreur qui réalise des toits en chaume ou en roseau – du nom de Lot Long, né en 1823 à Mere dans le comté du Wiltshire en Angleterre, et mort en 1893.

La découverte de Brian Edwards vient élucider un mystère qui dure depuis 52 ans, les fans de Led Zeppelin n’ayant jamais vraiment su d’où provenait l’image devenue iconique, la rumeur courant qu’il s’agissait peut-être d’une peinture.

Le chanteur du groupe, Robert Plant, a affirmé par le passé avoir découvert une photographie en couleurs de l’image originale dans une boutique d’antiquités près de la maison de Jimmy Page, à Pangbourne, dans le comté de Berkshire.

Le public pourra admirer le cliché original au printemps 2024 à l’occasion d’une exposition du Wiltshire Museum réunissant plusieurs photographies datant de l’époque victorienne dans l’ouest de l’Angleterre.

Lancé le 8 novembre 1971, Led Zeppelin IV comprend des succès intemporels comme Stairway to Heaven. L’album s’est vendu à plus de 37 millions d’exemplaires à travers le monde.

Avec les informations de The Guardian, Pitchfork et New York Times