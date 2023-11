Un mois après le début de la guerre opposant Israël au Hamas dans la bande de Gaza, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, maintient son appel à une « trêve humanitaire », tout en évitant d’évoquer un « cessez-le-feu » au Proche-Orient, malgré les pressions de partis d’opposition.

Cela fait un mois et un jour maintenant que le Hamas a lancé une attaque horrible et inimaginable [en Israël] [...] et depuis ce jour-là, on voit de la mort, de la dévastation et de la destruction de familles, d'aînés, d'enfants et de mères , a dit M. Trudeau en point de presse à Ottawa.

C'est pour cela qu'on est en train d'appeler à une pause humanitaire significative, qui va nous permettre de libérer les otages [et] de continuer à sortir les citoyens canadiens [de Gaza].

Mardi, environ 75 Canadiens, résidents permanents et membres de leur famille, ont pu être évacués de ce territoire palestinien assiégé et bombardé sans répit par l’armée israélienne depuis l’attaque sanglante du Hamas en sol israélien, le 7 octobre dernier. Mercredi, 40 Canadiens doivent quitter Gaza pour se rendre en Égypte, d’où ils pourront prendre un vol commercial vers Toronto.

Du côté israélien, au moins 1400 personnes sont mortes depuis le début de la guerre, selon les autorités, en majorité des civils tués le jour même de l'attaque lors de laquelle le Hamas a aussi pris en otages plus de 240 personnes, selon les autorités israéliennes.

Dans la bande de Gaza, les représailles d'Israël, qui dit vouloir anéantir le Hamas, ont fait 10 569 morts, dont 4324 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Le premier ministre canadien a, par ailleurs, déploré la montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie au pays qui empire chaque jour par la peine que les gens sont en train de vivre des deux côtés , à Gaza et en Israël. Ce n'est pas qui nous sommes en tant que Canadiens , a dit Justin Trudeau.

Le Bloc hausse le ton

Le 20 octobre, 33 députés fédéraux du Parti libéral du Canada (PLC), du Nouveau Parti démocratique (NPD) et du Parti vert du Canada (PVC) ont réclamé que le Canada se joigne au nombre croissant de pays qui demandent un cessez-le-feu immédiat au Proche-Orient. Les conservateurs, de leur côté, maintiennent qu’ Israël a le droit de se défendre tout en respectant le droit humanitaire international.

Pour sa part, le Bloc québécois a vu sa position évoluer de manière considérable en un mois. Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, a d’abord lancé un appel à une trêve humanitaire avant de demander la mise en place d’un cessez-le-feu temporaire . Mercredi, il est allé plus loin en réclamant un cessez-le-feu pur et simple, et urgent et le déploiement d’une force militaire internationale dans la bande de Gaza pour faire respecter la cessation des hostilités de toutes les parties.

Selon lui, le gouvernement israélien de Benyamin Nétanyahou n’a pas été à la hauteur des attentes de la communauté internationale en omettant de faire preuve de retenue à l’endroit des civils dans la bande de Gaza.

Je croyais que la communauté internationale allait réussir à faire entendre raison au gouvernement israélien et que [Benyamin Nétanyahou] allait faire preuve de retenue et ne pas se moquer littéralement de faucher des vies civiles palestiniennes à Gaza. J’avais un espoir peut-être naïf.

Il invite le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, à réfléchir très vite à cette option parce qu’à chaque seconde, il y a quelqu’un qui meurt .

Lors de la période des questions à la Chambre des communes, M. Blanchet a interpellé M. Trudeau sur cette question, mais ce dernier a réitéré la position de son gouvernement en faveur d'une trêve et d'une pause humanitaire .

Vers une trêve de trois jours?

Sur le plan international, l'idée d’une trêve de trois jours commence à faire son chemin, selon différentes sources.

Une source proche du Hamas a affirmé à l’AFP que le Qatar mène une médiation pour une trêve humanitaire en échange de la libération de 12 otages, dont plusieurs Américains. Selon cette source, les discussions achoppent pour le moment sur la durée de cette trêve.

À Doha, une source proche des discussions, qui s'exprimait sous couvert d'anonymat, a indiqué plus tôt à l'AFP que le Qatar menait cette médiation en coordination avec les États-Unis .

Israël refuse toute trêve humanitaire tant que les otages n'auront pas été libérés, malgré les appels pressants de l' ONU , d' ONG et de capitales étrangères à un cessez-le-feu ou à une pause qui permettrait d'acheminer de l'aide à la population privée d'eau, d'électricité, de nourriture et de médicaments.

Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7, réunis mercredi à Tokyo, ont exprimé leur soutien à des pauses et couloirs humanitaires à Gaza.