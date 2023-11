Avec les milliards de dollars d’argent public investis dans les projets de la filière batterie, les partis d'opposition ne digèrent pas que le gouvernement Legault ait renoncé à imposer aux entreprises un minimum de contenu local. Québec assure que Northvolt, GM et Ford ont l'intention et l'intérêt de s'approvisionner dans la province.

Dans les faits, sans contrainte dans les ententes avec Northvolt, GM et Ford, rien ne les empêche de faire construire leur usine en employant des maîtres d’œuvre étrangers ou de fabriquer leurs batteries avec du lithium du Chili ou du graphite de Chine, plutôt que du Québec.

C'est indéfendable et honteux , selon le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon. Selon lui, il est possible de l'exiger, ça se fait aux États-Unis et ailleurs dans le monde .

On utilise l'argent public sans s'assurer que c'est profitable pour tout le monde. C'est à l'image d'un paquet d'autres projets.

En point de presse, mercredi, le chef du PQ a donné l'exemple de projets éoliens sans exigence de contenu québécois, de même que les trains du REM faits en Inde, [...] les trains californiens pour VIA Rail, les trains chinois pour exo .

C'est vraiment une manifestation du nationalisme homéopathique de la CAQ , a renchéri son collègue député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Inutile, affirme le gouvernement

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, soutient qu'il aurait été superflu que son gouvernement oblige les entreprises de la filière batterie à s'approvisionner chez des fournisseurs québécois, car cela se fait naturellement .

On ne peut pas avoir meilleure intégration. Toutes les composantes qui vont faire les cellules, les cathodes, viennent toutes du terroir québécois , a assuré le ministre en point de presse, mercredi, à l'Assemblée nationale.

Il faut comprendre comment fonctionnent les projets industriels avant de dire n'importe quoi. [...] Une plante, on est mieux de l'arroser pour qu'elle pousse que de tirer dessus.

M. Fitzgibbon doit se regarder dans le miroir , a déclaré le leader parlementaire du Parti libéral, Monsef Derraji. Ce ministre a tous les pouvoirs. [...] Et il n'est même pas capable d'exiger du contenu québécois. Bien, c'est un mauvais négociateur.

Concrètement, ce qu'on a sur la table, c'est une compagnie qui vient, à qui on donne des milliards, qui décide de nos normes, qui peut décider d'acheter n'importe quelle composante à l'extérieur du Québec pour faire ces batteries-là et les vendre ailleurs, et, elle, garder tout l'argent , a pour sa part soutenu le député de Québec solidaire Haroun Bouazzi.

Pas un enjeu, selon François Legault À l'entrée du Conseil des ministres, le premier ministre François Legault s'est arrêté devant les journalistes pour commenter le dossier. Il s'est dit convaincu que les usines vont s'approvisionner au Québec. Il en veut pour preuve que certaines ont demandé l'exclusivité de certaines mines de lithium .

Deux motions rejetées par la CAQ pour imposer un minimum de contenu québécois

Québec solidaire a d'ailleurs déposé une motion sur le sujet mercredi qui a été bloquée par le gouvernement. Le libellé était le suivant : Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de rendre conditionnel le prêt pardonnable de 436 millions de dollars à l'entreprise Northvolt, à l'approvisionnement auprès de fournisseurs québécois pour sa production au Québec, particulièrement dans le secteur des minerais.

Une autre motion, déposée conjointement par tous les partis d'opposition, a également été rejetée. Elle demandait que le gouvernement impose des seuils minimaux d'approvisionnement en contenu québécois dans le développement de la filière batterie.

Avec La Presse canadienne