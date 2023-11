Halifax accueille depuis mercredi la Conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance. Plus de 1000 personnes sont rassemblées pour partager leurs idées et solutions à ce problème qui touche de plus en plus de personnes à travers le pays, notamment des Autochtones.

Cela fait 10 ans que l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance organise ce rassemblement national. Depuis sa création, la situation des sans-abri ne fait que se détériorer partout au pays notamment depuis la pandémie.

Nous estimons qu'entre 260 000 et 300 000 personnes seront sans-abri cette année, c’est probablement la deuxième des cinq plus grandes catastrophes naturelles en termes de perte de vies humaines , constate Tim Richter, le président de l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance.

Un problème qui n'épargne aucun territoire au Canada et touche particulièrement les personnes des communautés autochtones. La conférence s'est ouverte lors de la Journée des anciens combattants autochtones, deux types de populations qui sont surreprésentés parmi les itinérants.

Tim Richter préside l'Alliance canadienne pour mettre fin a l'itinérance qui organise ces conférences nationales depuis 10 ans.

Si vous êtes un homme autochtone, vous avez 11 fois plus de chances de vous retrouver dans un refuge qu’une personne non autochtone selon des données fédérales , indique Tim Richter.

À Halifax, le Mi’kmaw Native Friendship Centre fait le même constat. Un tiers des sans-abri sont autochtones alors que nous représentons moins de 1 % de la population , affirme Pam Glode-Desrochers, la directrice de l’association.

Les anciens combattants souffrent pour beaucoup de troubles de stress post-traumatiques, et beaucoup ont besoin de solitude , observe Bryan Blue, vétéran de la Marine canadienne et membre de la Première Nation Peguis du Manitoba.

« Je veux dire aux autres vétérans qu'ils ne sont pas seuls. » C'est le message porté par Bryan Blue, Autochtone et vétéran.

Des solutions adaptées à chacun

Pour tenter de trouver des solutions, les professionnels du secteur venus de tout le Canada échangent leurs expériences et leurs idées.

Nous devons aborder les choses différemment, car ce que nous avons essayé ne fonctionne pas , déclare Pam Glode-Desrochers pour qui il est urgent de changer de méthode dans la prise en charge des personnes en itinérance.

Pam Glode-Desrochers dirige le Mi'kmaw Native Friendship Centre à Halifax.

Elle plaide aujourd’hui pour que les idées viennent du terrain et des associations. Ce qui fonctionne pour une communauté peut ne pas marcher pour une autre. Très souvent ce qui est conçu pour nous va à l’encontre de ce que nous voulons. Les communautés doivent diriger le travail, mais tout le monde doit venir autour de la table.

Même si elle reconnaît qu’en Nouvelle-Écosse, la province et la municipalité d’Halifax sont à l’écoute. Souvent, nous nous retrouvons dans un conflit de compétences, mais ils veulent essayer de faire les choses différemment , ajoute Pam Glode-Desrochers.

Pour l’Alliance canadienne, la solution réside dans la construction de plus de logements abordables délaissé par les politiques publiques dans les années 1990.