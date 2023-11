Une soixantaine de membres de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) ont participé à l'assemblée générale annuelle et la majorité a voté pour élire Denise Comeau Desautels comme présidente du conseil d’administration pour un mandat de deux ans.

Je pense que la Fédération acadienne est entre bonnes mains avec la présidente Denise Comeau Desautels.

C’est la première fois que la femme de la Baie Sainte-Marie s'implique au conseil de la FANE, mais elle est déjà bien connue des gens de la communauté après avoir travaillé au Courrier de la Nouvelle-Écosse pendant près de 35 ans.

Avec tout ce que j'ai fait depuis des années dans la francophonie en Nouvelle-Écosse, je pense que c'était le temps que je regarde plus loin et que je vois plus grand , témoigne la nouvelle présidente.

Je pense que le point culminant, c'est la présidence de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse.

Denise Comeau Desautels explique que, pendant toutes ces années au journal, elle n’avait pas le droit de s’impliquer dans des organismes, mais que, depuis sa retraite, elle s’engage dans plusieurs causes.

Ouvrir en mode plein écran Denise Comeau Desautels lors d'un événement ayant comme objectif d'amasser des fonds pour la Commission de développement du moulin de Bangor, dont elle est aussi la présidente. Photo : Gracieuseté de Denise Comeau Desautels

Ce désir de redonner à la communauté l'a poussée à se présenter pour la présidence aux côtés d’un autre candidat pour succéder à Kenneth Deveau.

Je veux suivre ma communauté de plus près, [travailler] pour sa promotion et son développement, puis surtout défendre nos droits en tant qu' Acadiens et francophones en Nouvelle-Écosse , dit-elle.

Et je pense que ce poste-là va m'aider à arriver à mon objectif de vraiment faire quelque chose pour ma communauté, de redonner à ma communauté.

Denise Comeau Desautels doit prendre le temps de se familiariser avec les dossiers de la FANE , mais elle sait déjà qu’elle sera une présidente très engagée .

Quand je m'implique, je m'implique , dit la mère de trois enfants.

Le désir a toujours été là. Là, j'ai l'occasion de le faire, alors je vais me donner à ce poste-là.

C’est la troisième femme à accéder au poste de la présidence de la Fédération acadienne. Elle travaillera de près avec le nouveau directeur général Jules Chiasson, qui est entré en poste en juin.

Ouvrir en mode plein écran Jules Chiasson, directeur général de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse Photo : Gracieuseté de la FANE

Denise est une personne qui d'abord s'exprime très bien, qui a du leadership et qui va pouvoir appliquer ça dans ses fonctions de présidente , commente M. Chiasson.

Elle connaît aussi très bien la Nouvelle-Écosse, la communauté et les organismes, alors c'est une personne qui est très compétente pour accéder à ce poste.

À son avis, le fait qu’il y ait eu une élection pour choisir un de deux candidats est un signe que la Fédération acadienne se porte bien.

Denise Comeau Desautels a l’intention de continuer de siéger aux conseils d'administration d’autres organismes et se dit prête à relever les défis des deux prochaines années, car elle sait qu’il y en aura.

Je suis une personne qui ne se décourage pas vraiment, dit-elle. Et je pense que chacun peut faire quelque chose pour améliorer les services en français, en commençant par les demander.