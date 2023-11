La Sherlock Holmes de l’armée ravive le souvenir des soldats disparus

Elle ne fume pas la pipe et ne porte pas de casquette. En revanche, comme le célèbre détective, la Dre Sarah Lockyer, à l’aide de la science, déploie des efforts soutenus pour révéler la vérité au grand jour. L’anthropologue médico-légale mène des enquêtes approfondies pour identifier des soldats canadiens morts au combat et restés anonymes.

Dans son bureau à Ottawa, Sarah Lockyer ne chôme pas. La scientifique coordonne les recherches pour identifier les squelettes de militaires décédés durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu’au cours de la guerre de Corée. Son travail l’amène aussi à traverser l’Atlantique pour enquêter sur le terrain.

Ses démarches s’inscrivent dans une volonté forte de redonner un visage et un nom à ceux qui sont morts pour le pays.

Depuis l'implantation du Programme d’identification des pertes militaires en 2007, l’équipe de Sarah Lockyer est parvenue à identifier 35 dépouilles sur un total de 27 000 disparus. C’est bien peu, admet-elle, mais ça représente beaucoup pour les familles.

Ils ont maintenant une sépulture. Ils ont une stèle avec leur nom , ajoute avec une pointe de fierté la coordonnatrice de l’identification des pertes militaires pour la Défense nationale.

Ouvrir en mode plein écran La stèle du caporal Morgan Jones Jenkins, identifié par Dre Lockyer, au cimetière britannique de Vis-en-Artois, en France Photo : Gracieuseté : Défense nationale

Un casse-tête sans bordure

Pour arriver à restituer l’identité des militaires disparus, c’est un véritable casse-tête que doit résoudre Sarah Lockyer. Chaque cas peut nécessiter jusqu’à 150 heures de travail. Certaines enquêtes prennent une décennie avant d’aboutir.

C’est comme un casse-tête de 5000 morceaux. On essaie de trouver les petits indices ici et là pour faire la photo.

L'anthropologue judiciaire considère l’histoire comme un filon clé pour débrouiller les pistes. Il faut absolument tenir compte du contexte historique lié à l’endroit où a été découverte la dépouille pour obtenir une idée plus nette du portrait. L’experte cherche dès lors à comprendre qui se trouvaient sur le champ de bataille à l’époque dans cette région spécifique, qui est mort et qui n’a toujours pas été retrouvé, résume-t-elle.

Sarah Lockyer scrute aussi avec attention la piste génétique, tout en affirmant du même souffle que l’ADN n’offre pas de solution miracle.

L’ADN, c'est un bon outil, mais c'est extrêmement extrêmement compliqué. C'est pas aussi simple que ce que la télévision ou les films nous font croire.

Ouvrir en mode plein écran La composition chimique des dents et des ossements dévoile aussi plusieurs indices précieux à Sarah Lockyer pour l’aider à identifier les militaires. Photo : Radio-Canada / Émilien Juteau

Compte tenu de l’âge avancé des ossements retrouvés (certains peuvent dater de plus d’un siècle), il devient hautement improbable de faire un test d’ADN comparatif à partir d’un échantillon unique.

Si on extrait cet ADN du squelette et on n'a rien pour comparer, donc on n'a pas un échantillon de salive, on n'a pas un échantillon de sang, on n'a pas une brosse à dents que personne n'a contaminée durant les derniers 100 ans , l’analyse comparative devient caduque, à moins de faire appel à la famille élargie du défunt.

Les Forces armées canadiennes tentent ainsi de retrouver les descendants des soldats disparus pour déchiffrer l’énigme génétique. Elles ont notamment lancé un appel de collaboration au public cet été sur les réseaux sociaux.

Cette stratégie vise à rejoindre les familles pour leur demander de fournir des renseignements d’ADN.

Un soldat originaire d’Ottawa identifié

Ouvrir en mode plein écran Des recherches pour retrouver des restes humains sur le champ de bataille après la Première Guerre mondiale (1914-1918) Photo : Gracieuseté : Commonwealth War Graves Commission

Pour Sarah Lockyer, difficile de décrire l’émotion qu’elle ressent lorsqu’elle réalise qu’elle est sur le point de confirmer l’identité d’une victime. C’est quelque chose d’incroyablement spécial , reconnaît-elle.

Parmi la trentaine de victimes identifiées par le Programme d’identification des pertes militaires se profile celui du soldat William Del Donegan, né à Ottawa en 1897. Il est mort au combat, le 16 août 1917, à l’âge de 20 ans, alors qu’il servait au cours de la Première Guerre mondiale.

En 2010, des ossements humains avaient été découverts à Vendin-le-Vieil, en France. Sept ans plus tard, après une analyse historique, généalogique, anthropologique, archéologique et génétique, l’équipe de Sarah Lockyer a pu confirmer qu’il s’agissait bel et bien du soldat Donegan.

Ouvrir en mode plein écran Des artefacts ont contribué à l’identification de William Del Donegan, tué au combat à l’âge de 20 ans. Photo : Radio-Canada / Images : Gracieuseté du ministère de la Défense nationale / Bibliothèque et Archives Canada

Parmi d’autres artefacts aux côtés de ses restes humains, ont été exhumés des indices déterminants : un insigne à l’effigie du 179e Bataillon, dans lequel le soldat Donegan s’était d’abord enrôlé au début de son service militaire, et un autre du 16e Bataillon d’infanterie canadien qu’il avait joint au moment de partir vers les vieux pays.

Pendant la guerre, il fallait du temps pour remplacer tout l’équipement d’un soldat qui était transféré. Alors, trouver les deux boutons avec ses restes a aidé à son identification , indique Lisa Fiander, porte-parole du ministère de la Défense nationale, dans une note envoyée par courriel.

William Del Donegan a eu droit à une sépulture. Son inhumation a eu lieu en France. Sur sa pierre tombale, une inscription personnelle a été ajoutée en anglais : Nous vivons, nous aimons, nous ressentons la joie de la lueur du coucher du soleil, nous avons bravement servi et reposons en paix pendant que les coquelicots poussent.

Avec les informations de Nadine Phaneuf et Marie-Lou St-Onge