Stations d’impressions avec Louise Lecavalier

Louise Lecavalier était récemment de passage à Québec pour y offrir sa plus récente création, un spectacle intitulé Stations et présenté par sa compagnie, Fou Glorieux.

À 65 ans, l’artiste demeure une interprète en danse très physique, totalement investie par son art. Celle qui a été pendant près de 20 ans, une danseuse vedette de la compagnie La La La Human Step, d'Édouard Lock, démontrant une virtuosité et une technique athlétique impressionnantes, a évolué vers un style de danse qui délaisse l’aspect acrobatique. Et elle est toujours une artiste fascinante. Se réinventer et créer sont des moteurs primordiaux pour cette chorégraphe et interprète en danse qui entretient le feu sacré. Discussion avec l'artiste.

Question : Louise Lecavalier, bonjour! C’est un plaisir de vous retrouver au Grand Théâtre de Québec avec votre nouveau spectacle, Stations. Dans la vidéo promotionnelle, vous gardez ce style très athlétique qu'on vous connaît.

Louise Lecavalier : Jusqu'à maintenant, oui! Toutes les pièces que j'ai faites jusqu'à maintenant, c'est toujours très très physique. Même depuis La La La Human Step, je pense que je n'ai rien fait qui était tranquille.

Publicité

Question : Jamais?

Louise Lecavalier : Non, je ne crois pas. Mais ça ne veut pas dire que j'ai fait toutes les choses de la même façon. J'ai fait, par exemple, un solo qui s'appelait "I" Is Memory, qui était en extrême lenteur. Mais c'était aussi difficile que quelque chose de très rapide. C'était vraiment hyper exigeant l'extrême lenteur, et donc très athlétique aussi.

J'aime me dépenser physiquement dans le studio. Je suis comme ça un peu dans la vie, aussi. Donc c'est un peu exacerbé dans le studio. Mes pensées vont super vite et tout est super intense donc ça se reflète, tout ça, dans ma danse aussi.

Question : Que souhaitez-vous exprimer dans ce spectacle, Stations? Vous faites référence à quels genres de stations?

Louise Lecavalier : Ce sont des endroits où on passe, mais je n'ai pas voulu exprimer quelque chose en particulier. Je vis quelque chose, et peut-être que les gens vivent quelque chose en me regardant. Je veux créer des impressions parce que moi, ce qui me fait vivre, ce ne sont pas juste les émotions, ce sont les pensées et les impressions.

On ne réalise pas à quel point les impressions qu'on a, sont importantes. On valorise beaucoup les émotions, ou l'intelligence brute qui est la pensée, mais il y a d'autres choses. Puis moi, j'appelle ça, les impressions.

Ouvrir en mode plein écran Louise Lecavalier, durant une prestation de son solo "Stations". Photo : photo: andre cornellier / André Cornellier

Question : La première du spectacle a eu lieu en Allemagne, en 2020, n’est-ce pas?

Louise Lecavalier : Oui! Je l'ai chorégraphié, et j'ai travaillé dessus pendant un an, voire un an et demi à Montréal. Et la première a été donnée en Allemagne en 2020, juste avant le fameux virus. Après ça, on a moins tourné, la première année.

Publicité

Question : Vous arrivez de Montréal et vous serez bientôt au Harbourfront Center de Toronto, les 23-24 et 25 novembre. Ce sont trois soirs d'affilée. Comment faites-vous pour rester aussi en forme? Est-ce que vous vous entraînez au quotidien?

Louise Lecavalier : Je m'entraîne. Je fais du yoga et je nage. Mais je pense que la forme, ça vient aussi de la danse. Je danse beaucoup et la danse que je fais est très exigeante. Donc la forme me paraît quelque chose de naturel maintenant.

À la piscine, il y a un peu de travail de stamina, là-dedans. Mais le stamina pour la danse, il faut le développer avec la danse.

Question : Qu’entendez-vous par stamina?

Louise Lecavalier : Le souffle, l'endurance, la capacité de faire quelque chose de très exigeant physiquement et d’être en même temps en contrôle, à la fois au bout, au bout de moi-même physiquement, mais en même temps, capable d'être en contrôle. Parce que manquer de stamina, c'est que tu lances les mouvements et tu n’as plus de contrôle sur la façon de les faire. Tu passes juste à travers en étant essoufflée.

Pour l’interprétation, c’est intéressant, parce que ça me laisse la liberté de choisir comment je veux interpréter la pièce. Si tu manques de stamina, tu ne peux plus choisir comment interpréter. Tu interprètes l'essoufflement, c’est tout.

Question : Ce spectacle, est-ce qu'il est en plusieurs temps, avec des changements de rythmes et des changements d'atmosphère?

Louise Lecavalier : Oui, il y a des changements d'atmosphère. C'est pour ça que je l'ai appelé Stations. On a défini qu’il y en avait quatre. Mais depuis le début, je me disais que ce n’est pas vraiment quatre. Il y en a trois très définis, puis la quatrième, ça se défait. Je me disais que c'est comme quatre et demi. C'est comme Fellini, il a fait Huit et demi. C'est peut-être quatre stations et demie! Puis j'aime ça que la dernière station ne soit pas aussi claire, qu'elle soit morcelée, qu’il y ait beaucoup d'impressions différentes, dedans. Mais les trois premières [stations], c'est vraiment des avenues que j'ai travaillées physiquement. Des moods, des états de corps différents. Ça peut refléter un chemin d’une vie. Ce n’est pas la fin, mais… d’une vie de danse et d’une vie de réflexions artistiques.

Les propos de cette entrevue ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.