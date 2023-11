Le conseil municipal de Nipissing Ouest a abordé en soirée mardi le dossier de l’itinérance en ville, alors que la région n’a toujours pas de centre de réchauffement à l’approche de l’hiver.

Si les conseillers municipaux n’ont pas pu prendre une décision finale en ce qui concerne le petit campement de sans-abri dans la municipalité, des discussions ont toutefois eu lieu pour tenter de trouver des solutions alors que le temps froid est en route.

Le groupe No More Tears West Nipissing, un groupe citoyen qui tente de lutter contre l'itinérance dans la région, a eu l’occasion de s’exprimer sur la question en militant pour la mise en place d’un centre de réchauffement et d’un refuge à Nipissing Ouest.

Selon le directeur général de la Municipalité, Jay Barbeau, des discussions sont en cours avec le Conseil d’administration des services sociaux du district du Nipissing pour tenter d’en arriver à une solution, des discussions dont le contenu a été abordé pendant le conseil municipal.

Jay Barbeau est le directeur général de Nipissing Ouest.

J’ai exprimé une frustration d’un manque de coordination entre les agences , explique M. Barbeau.

Je crois que c’est le temps que le Conseil d’administration des services sociaux considère les besoins de Nipissing Ouest, ce que je trouvais c’est que leurs services sont très centraux, ils ne semblent pas avoir une perception réaliste de ce qui arrive ici , ajoute-t-il.

Jay Barbeau affirme avoir fait des démarches auprès d’intervenants comme la Police provinciale de l’Ontario et des agences locales pour tenter de trouver une solution locale.

M. Barbeau a aussi consulté le groupe de bénévoles No More Tears West Nipissing, qui malgré le fait qu’ils n’ont toujours pas leur statut d’organisme à but non lucratif, tente d’aider les plus démunis dans leur communauté.

Josée Rainville, présidente de No More Tears West Nipissing, affirme qu’en plus d’organiser de la distribution de nourriture pour les plus démunis, son groupe tente d’aider à connecter les sans-abri avec les services qui existent, notamment en transportant certains d’entre eux à North Bay.

No More Rears Nipissing Ouest est un groupe Facebook qui a été créé en début d'année par des citoyens pour aider les plus démunis, notamment en récoltant du matériel et en organisant des soupes populaires.

Nos bénévoles les transportent à North Bay pour aller chercher des pièces d’identité, on essaie aussi de les transporter pour trouver des refuges là-bas, mais les refuges sont tous pleins, il n’y a pas de lits pour ceux de Nipissing Ouest , déplore-t-elle.

Sans pouvoir donner plus de détails, elle affirme que son groupe a trouvé un centre qui pourrait devenir un refuge pour les sans-abri , mais que cette transformation potentielle est entre les mains d’autres acteurs dans la région.

Avec les informations de Chris St-Pierre