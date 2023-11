Une Winnipégoise allègue qu’une visite au Tim Hortons a mené à son hospitalisation

Une Winnipégoise poursuit Tim Hortons en justice, alléguant qu’elle a failli mourir et que son état de santé s’est détérioré après que du lait de vache ait été ajouté à son thé, alors qu’elle l’avait commandé avec du lait d’amande.

Dans une déposition soumise à la Cour du Banc du Roi du Manitoba, la femme de 25 ans réclame des dommages et intérêts pour les souffrances et douleurs, pour la détresse mentale, les coûts d’hospitalisation passés et futurs et les pertes de salaire.

Elle poursuit en justice la chaîne de restauration Tim Hortons, le restaurant subsidiaire qui se trouve à Kildonan Place, à Winnipeg, ainsi que la personne qui gère les opérations de ce restaurant.

Aucune de ces allégations n’a encore été prouvée devant les tribunaux et aucune défense n’a été déposée jusqu’ici.

Selon la poursuite judiciaire, en juin dernier, la plaignante aurait commandé un thé avec du lait d’amande sur l’application mobile de Tim Hortons. Il n’y avait cependant pas d’option disponible, d’après elle, pour indiquer qu’elle était allergique au lait de vache.

Cette dernière est ensuite allée prendre son thé au Tim Hortons situé à Kildonan Place, avant de retourner au travail dans le même centre commercial.

La femme a eu une réaction allergique dès qu’elle a bu la première gorgée de son thé. Elle a alors appelé sa mère qui l’a aidée à administrer son EpiPen.

Un collègue a alors conduit la femme à l’Hôpital Concordia. Cette dernière a perdu connaissance et son coeur a arrêté de se battre, alors qu’elle était en route vers l’hôpital, selon les documents soumis à la Cour.

Le personnel médical l’a réanimé pendant 8 minutes, avant que son coeur ne recommence à battre. Elle a ensuite été transférée à l’unité de soins intensifs au Centre des sciences de la santé ou elle est restée intubée pendant la nuit.

Le jour suivant, la femme avait été extubée, mais elle était confuse, agitée et avait des déficits neurologiques. Elle était sortie de l’unité de soins intensifs une semaine après et souffrait de maux de tête, de perte de vision, d’engourdissement et ressentait des faiblesses dans la partie gauche de son corps.

Un rapport d’image par résonance magnétique indique que cela est lié à la leucoencéphalopathie post-hypoxique , indique le document de la poursuite judiciaire.

Au fil du temps, la perte de vision de la femme s’est aggravée et son côté gauche est paralysé. L’action en justice indique aussi qu’elle souffre de crises myocloniques qui sont des spasmes musculaires brefs.

Cette dernière attend toujours d’être référée à un ergothérapeute et un spécialiste en rééducation langagière.

Elle a reçu des prescriptions médicales et sa licence a été suspendue pour six mois, soit à partir de la date de sa dernière crise , indique la poursuite judiciaire.

Les documents soumis à la Cour indiquent qu’il est incertain si la femme se remettra à 100 %. Elle a perdu son indépendance et a dû aller vivre avec sa mère pour qu’elle ait des soins.

Selon l’action en justice, Tim Hortons a fait preuve de manquement au devoir de diligence, car il a failli d’inclure une section sur son application mobile qui permet à ces clients d’indiquer leurs allergies et a failli d’assurer que les bonnes mesures soient prises en ce qu’il s’agit des commandes pour des boissons à base de lait outre que le lait de vache.

Elle ajoute que Tim Hortons n'a pas averti la femme des risques liés aux commandes de boisson à travers son application mobile et aux risques d’allergènes potentiels.

CBC/Radio-Canada a tenté de rejoindre Tim Hortons et les avocats de la femme à l’origine de cette poursuite judiciaire, mais ces derniers n’ont pas donné suite à nos demandes d’entrevue.

Avec les informations d'Ozten Shebahkeget