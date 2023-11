Les familles des victimes espèrent trouver l’identité de Buffalo Woman

Le début des requêtes préliminaires du procès de Jeremy Skibicki, accusé du meurtre de quatre femmes, donne l’espoir aux familles des victimes d’en connaitre un peu plus sur l’identité encore inconnue de l'une d'entre elles. Cette dernière a été nommée Mashkode Bizhiki'ikwe par la communauté autochtone.

Les familles des trois autres femmes assassinées qui ont été identifiées se disent attristées par le mystère qui pèse toujours sur son identité.

Elle n'a pas de famille qui la défend et se bat pour qu'elle rentre à la maison , se désole Jorden Myran, la sœur de Marcedes Myran, dont les restes se trouveraient aux côtés de ceux de Morgan Harris et de Rebecca Contois.

Ouvrir en mode plein écran Jorden Myran se tient parmi des robes rouges qui symbolisent les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Photo : Radio-Canada / Jason Empson

George Robinson qui est marié à la cousine de Morgan Harris dit qu'il participe depuis des années à des recherches communautaires pour retrouver des personnes disparues.

Meurtres en série de femmes autochtones Consulter le dossier complet Meurtres en série de femmes autochtones Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Même si très peu de détails concernant Buffalo Woman sont connus du public, cela n'a pas découragé George Robinson de tenter d’en savoir plus.

Il a distribué des affiches contenant des informations à son sujet et affirme qu'il a eu des centaines de conversations, dans l'espoir de recueillir des informations utiles à l'affaire.

Ouvrir en mode plein écran Darryl Contois et George Robinson arpentent les rues du centre-ville de Winnipeg pour contribuer aux recherches en vue d'identifier la quatrième victime du tueur présumé de femmes autochtones à Winnipeg. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Nous avons visité tous les refuges , explique M. Robinson.

Nous avons parcouru la rue Main, où se trouvent les populations les plus vulnérables. Nous sommes allés dans les quartiers nord et ouest et nous sommes allés dans tous les campements que nous avons pu trouver , précise-t-il.

Le Service de police de Winnipeg pense que Buffalo Woman est une femme autochtone, qu'elle avait une vingtaine d'années, qu'elle était de corpulence moyenne et qu'elle portait une veste réversible de la marque Baby Phat.

Ouvrir en mode plein écran Une des affiches apposées sur différents poteaux dans le centre-ville de Winnipeg, dans l'espoir d'identifier Buffalo Woman, disparue en mars dernier et qui aurait été tuée par le tueur en série présumé de Winnipeg.(Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Travis Golby

L'enquête de la police aisse entendre aussi qu'elle était la première des quatre femmes à avoir été tuée, soit le 15 mars 2022 ou aux alentours de cette date.

Publicité

Recherche au-delà des frontières

La porte-parole de la cause des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, Sandra Delaronde, estime qu'il est important de mener des recherches au-delà des frontières du Canada.

Elle affirme qu'il y a une augmentation de la traite de personnes et que Winnipeg est l'un des endroits où cela se produit.

Je pense qu'elle a probablement été victime de la traite de personnes, probablement même à l'extérieur du Canada , estime Sandra Delaronde.

Près d’un an de combat militant

Les familles des victimes, ainsi que des dirigeants des Premières Nations et des militants autochtones, se battent depuis près d'un an pour réclamer la fouille du dépotoir de Prairie Green.

Ouvrir en mode plein écran La manifestation a bloqué l'entrée de la décharge du chemin Brady, à Winnipeg, pendant des semaines. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada

La police a déclaré dans le passé que les corps de Morgan Myran et de Marcedes Harris se trouveraient dans la décharge de Prairie Green, au nord de Winnipeg, mais cette décharge n'a pas été fouillée jusqu'ici.

Publicité

Des restes partiels de Rebecca Contois ont été découverts dans la décharge du chemin Brady en juin 2022, quelques semaines après la découverte de certains de ses restes dans le quartier de North Kildonan, à Winnipeg.

Le Service de police de Winnipeg n’a pas beaucoup de détails à donner sur cette affaire.

L'enquête est en cours, et l'affaire est devant les tribunaux , résume un porte-parole.

Avec les informations d'Alana Cole