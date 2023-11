Plainte à la CMQ : une vive déception pour Joan Hamel

La Trifluvienne Joan Hamel affirme que la Commission municipale du Québec (CMQ) a décidé de ne pas étudier la plainte qu’elle a envoyée au sujet de l’avertissement qu’elle a reçu cet été de la part de Ville de Trois-Rivières.

Je suis extrêmement déçue, je suis même découragée, démotivée, je dois l'avouer, surtout que j'avais un très gros espoir envers la Commission municipale du Québec , a déclaré Joan Hamel.

La dame a reçu la visite d’un huissier à son domicile en juillet dernier. Il lui avait remis un document signé par une avocate des services juridiques de la Ville au sujet d’un commentaire rédigé sur une publication Facebook.

C'est un geste qu'on a considéré comme violent et on m'avait conseillé d'aller vers la Commission municipale du Québec pour déposer ma plainte afin de réviser la politique de prévention de la violence auprès des employés municipaux , a-t-elle expliqué mercredi.

La décision de la Commission déçoit Joan Hamel. Cette cause-là, moi, je la [mène] pour la collectivité. Je ne veux pas que d'autres citoyens, citoyennes subissent le même sort que moi, alors je trouve ça très décevant qu'on protège les employés de la ville de Trois-Rivières avec une politique, mais nous, les citoyens et les citoyennes de Trois-Rivières, qui nous protègent finalement, si ce n'est même pas la CMQ qui est la dernière instance qu'on me recommandait? , déplore-t-elle.

Publicité

La Ville estime que Joan Hamel a contrevenu à la Politique sur la prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la Ville de Trois-Rivières.

La citoyenne soutient de son côté que la Ville brime sa liberté d’expression et qu’il s’agit d’un abus de pouvoir . L'avocat spécialisé en liberté d’expression Julius Grey a d’ailleurs accepté de représenter Joan Hamel. Il croit que la politique enfreint la Charte canadienne des droits et libertés.

La balle est dans le camp du maire, selon Joan Hamel

Joan Hamel est allée à une séance du conseil municipal en septembre pour demander des modifications à la Politique sur la prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la Ville de Trois-Rivières. Elle affirme que le maire s’est engagé à se pencher sur la question.

Le maire, c'est ma dernière porte et je vais lui faire confiance. J'espère qu'il va respecter sa parole. Il m'a dit que la politique serait révisée et qu'il m'en donnerait des nouvelles , soutient-elle.

Si elle ne reçoit pas de nouvelles du maire avant les Fêtes, Joan Hamel compte retourner à l’hôtel de ville pour soulever à nouveau son point auprès des élus.

Je ne veux pas nécessairement baisser les bras, mais [...] c'est épuisant tout ça. Je suis une citoyenne, je prends soin de mon papa, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie que de me battre comme ça, mais si la population me dit : Joan, on t'appuie, on continue, ne baisse pas les bras. Je vais continuer , conclut-elle.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin