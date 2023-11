Le ministre responsable des Infrastructures et de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, n'écarte aucune option pour améliorer le transport collectif à Québec, à quelques heures d'une rencontre cruciale pour l'avenir du tramway.

Après avoir publiquement pris ses distances du projet mardi, Jonatan Julien a été questionné sur sa vision du développement du transport collectif à Québec à son arrivée à l'Assemblée nationale.

On aura cette discussion-là avec le maire et quand la rencontre sera faite, on vous en parlera , a-t-il d'abord tempéré.

Relancé sur son interprétation du fameux transport lourd mentionné par le premier ministre François Legault, ces dernières semaines, Jonatan Julien a précisé que l’expression renvoyait à différentes technologies en matière de mobilité, sans toutefois clarifier sa préférence pour Québec.

Ça peut passer du SRB à un REM , un métro ou un tramway. Il y a plusieurs modèles de transport lourd. Je ne suis pas un spécialiste de ce qu'est le transport lourd, mais définitivement, on ne l'a pas à Québec , a-t-il lancé en prenant congé des journalistes.

Un financement par la Caisse ?

Devant l’ampleur de la facture du projet, maintenant évaluée à 8,4 milliards de dollars, la question d’évaluer de nouvelles formules de financement, peu importe le mode de transport retenu, pourrait rapidement se poser.

Est-ce que la Caisse de dépôt et placement pourrait être mise à contribution ?

Le ministre de l'Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, ne ferme pas la porte.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon a été questionné mercredi matin sur le projet de tramway.

Il faut que les besoins soient définis en premier , explique-t-il. Quand le projet sera défini, s’il est défini, je pense qu’il y a lieu de regarder différentes sources de fonds.

Rencontre au sommet

Le maire de Québec, Bruno Marchand, est convié à l'édifice Honoré-Mercier dès 16h mercredi après-midi pour faire le point sur le dossier du tramway. Il doit dans un premier temps profiter d'un entretien privé avec le premier ministre Legault.

Bruno Marchand doit s'entretenir en privé avec François Legault mercredi après-midi.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, ainsi que le ministre responsable des Infrastructures et de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, se joindront ensuite à la discussion.