La piétonnisation du Vieux-Québec pas satisfaisante pour une majorité de résidents

Signalisation déficiente, insatisfaction des résidents, application GPS qui recommandait d’utiliser la circulation dans la zone piétonne : le projet pilote de la zone piétonne dans le Vieux-Québec n’a pas eu un premier essai concluant, alors que 44 % des répondants d’un questionnaire en ligne s’opposent à son retour pour l’été prochain.

La zone piétonne dans le Vieux-Québec n’a pas plu aux résidents selon les résultats du bilan du projet pilote, publié en début de semaine sur le site Internet de la Ville de Québec. Environ 45 % des répondants ne sont pas convaincus par le projet en s’estimant insatisfaits.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

La conseillère municipale Véronique Dallaire, de Québec d’abord, a abordé le sujet durant le conseil municipal, mardi. On voit le rapport qui à notre avis n’est que l’illustration de l’improvisation qui a mené à ce projet pilote , a-t-elle affirmé en rappelant que son parti n’est pas contre la piétonnisation du Vieux-Québec, mais que le projet requiert une meilleure préparation.

Une partie du Vieux-Québec a été consacrée aux piétons du 4 juillet au 18 août durant l’été 2023, dans le cadre d’un projet pilote initié par l’administration Marchand. Les piétons avaient libre accès de 11 h à minuit tous les jours.

Cinq barrières empêchaient la circulation dans plusieurs rues. Certaines artères étaient à sens unique. Un point d’entrée contrôlé par un agent de sécurité a été érigé sur la rue Couillard ainsi que sur la rue Hamel. Une bonne partie des stationnements étaient destinés aux résidents.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Dans ce bilan, la Ville constate que le recrutement des agents de sécurité pour assurer le contrôle aux deux points d’entrée a été difficile . Selon le document fourni par la Ville de Québec, l’assiduité et la formation ont été déficientes. Les agents devaient aussi s’abriter dans des voitures lors des journées de pluie n’ayant accès à aucun lieu.

La Ville rapporte qu’il y a eu des absences spontanées sans avertissement ou encore des départs avant la fermeture de la zone piétonne.

Lors du projet pilote, les autobus avaient l’interdiction de circuler sur la rue Saint-Louis, à quelques exceptions près comme pour desservir les hôtels ou encore les écoles. Or, la communication entre les chauffeurs, les transporteurs et les voyagistes a été difficile, engendrant une diminution importante du nombre d’autobus touristiques qui entrent dans le Vieux-Québec par la rue Saint-Louis.

Ouvrir en mode plein écran Les autobus à deux étages avaient le droit de circuler sur la rue Saint-Louis. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon le rapport, plusieurs chauffeurs ont circulé sur la rue Saint-Louis malgré la signalisation.

En ce qui concerne les automobilistes, la Ville constate que la majorité des conducteurs ont bien collaboré, mais que des gestes d’incivilités ont été rapportés ainsi que des comportements dangereux envers les agents de sécurité.

Ouvrir en mode plein écran 364 personnes ont répondu au questionnaire en ligne, entre le 25 septembre et le 16 octobre. 53% des répondants sont des résidents du Vieux-Québec. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Retour du projet

Questionné sur le retour du projet pilote à l'été 2024, 44 % des répondants ne souhaitent pas le retour du projet, mais 26 % sont en faveur de son retour à condition qu'il y ait des modifications.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Lors du conseil municipal, même si le maire Bruno Marchand n'a pas répondu directement aux questions de l'opposition à l'Hôtel de Ville. Il a affirmé qu'il travaille à satisfaire les citoyens .

On n'a jamais dit que ce serait parfait, on a dit qu'on se mettait en mouvement et qu'on acceptait que ce soit imparfait et qu'on apprenait de chaque situation et c'est comme ça que s'est inscrite la consultation dans les dernières semaines pour bien améliorer , a répondu le maire aux critiques de Québec d'abord, durant le conseil municipal.

Avec les informations d'Olivier Lemieux