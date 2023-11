Le film La passion de Dodin Bouffant, qui représentera la France pour l'Oscar du meilleur film étranger, prend l’affiche vendredi au Québec. Son réalisateur Trân Anh Hùng nous parle des qualités cinématographiques de l’art culinaire, de l’importance de l’autonomie en amour et de la chimie qui opère entre Juliette Binoche et Benoît Magimel.

Le film, dont l’intrigue se déroule en France en 1885, met en scène la relation professionnelle et personnelle entre la cuisinière Eugénie (Juliette Binoche) et son patron, le célèbre chef Dodin Bouffant (Benoît Magimel). Ensemble depuis 20 ans, ceux qui forment aussi un couple dans la vie créent des plats uniques et délicats qui attirent les fins gourmets du monde entier.

Cela faisait plusieurs années que Trân Anh Hùng cherchait à faire un film sur l’art culinaire, qui selon lui se prête particulièrement bien au grand écran.

J’ai choisi la cuisine parce qu’elle touche le goût, l’odorat, le toucher et la vue, ce qui est assez rare au cinéma. Aussi, c’est un art qui se filme bien parce que tout peut être vrai , confiait-il le mois dernier au micro de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

Quand vous filmez Van Gogh en train de peindre, c’est un peu difficile de le croire. En revanche, voir des hommes et des femmes dans la cuisine, en train de transformer la viande ou les légumes, on y croit totalement parce que l’acte de création est réel.

Le dernier film du réalisateur de L’odeur de la papaye verte (1993) est librement inspiré d’un roman obscur écrit par l’auteur suisse Marcel Rouff en 1924, La vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet. Trân Anh Hùng a toutefois mis l’intrigue de côté pour se concentrer sur les pages qui traitent de gastronomie.

Ce dernier s’est par ailleurs entouré du chef étoilé Pierre Gagnaire à titre de directeur gastronomique afin d’assurer le réalisme des plats concoctés dans le film, dans lequel le chef joue le rôle du cuisinier d’un prince. J’ai raconté une histoire qui n’est pas l’histoire du livre, mais celle qui précède le livre, pour être totalement libre , explique le réalisateur.

Le chef étoilé Pierre Gagnaire, directeur gastronomique de Trân Anh Hùng pour les besoins du film, y tient également un petit rôle.

Passions dévorantes

La passion de la cuisinière et du chef derrière les fourneaux se traduit parfois en passion charnelle dans la chambre à coucher, mais ce n’est pas assez pour Dodin, dont les demandes en mariage sont constamment rejetées par Eugénie.

Elle a toujours refusé parce qu’elle tient à sa liberté, elle tient au fait de pouvoir refuser d’ouvrir sa porte lorsqu’il vient toquer la nuit. Finalement, cette résistance entretient le désir chez Dodin, et ça fait la longévité de leur couple , explique Trân Anh Hùng.

Je voulais montrer une femme qui tient plus à son métier de cuisinière qu’à son statut d’épouse.

Juliette Binoche et Benoît Magimel en symbiose dans la cuisine

De vrai couple à couple fictif

Juliette Binoche et Trân Anh Hùng avaient l’intention de travailler ensemble depuis les premières ébauches du scénario, alors que Benoît Magimel a été recruté sur le tard. Les deux interprètes ont déjà entretenu une véritable relation amoureuse il y a une vingtaine d’années, ayant même une fille ensemble, Hannah Magimel.

Juliette Binoche craignait que son partenaire de jeu ne soit pas intéressé à travailler avec elle, eux qui n’ont pas joué ensemble depuis Les Enfants du siècle (1999), de Diane Kurys.

Finalement, je lui ai demandé et il a accepté tout de suite, résume le réalisateur. C’est une très grande chance pour moi, parce que l’humanité qu’il dégage, sa fragilité et ses qualités féminines, tout ça a beaucoup servi le film et les personnages.

Le sujet d’inquiétude, c’était qu’ils ne s’entendent pas sur le tournage, mais heureusement ce sont d’immenses acteurs et de très grands professionnels. Ils ne m’ont jamais fait peser leur vie personnelle pendant le tournage.

Benoît Magimel et Juliette Binoche dans « La passion de Dodin Bouffant »

Après Cannes, les Oscars

Après avoir remporté le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en mai dernier, La passion de Dodin Bouffant se dirige maintenant vers les Oscars, où il représentera la France dans la catégorie du meilleur film étranger. Trân Anh Hùng demeure prudent, mais il croit en ses chances.

Je suis très heureux évidemment. Quand on fait un film, c’est beaucoup de temps et d’énergie et on veut qu’il aille le plus loin possible. L’Oscar est un objectif lointain, mais tout à fait atteignable , affirme-t-il.

Mon désir, c’est que le spectateur puisse emporter un sentiment de beauté et de sérénité, qu’il se rappelle qu’il faut être ouvert aux plaisirs de l’amour, de la nourriture, au plaisir d’être vivant et de s’ouvrir à ses semblables. Le film célèbre cette pulsion de vie.

Avec les informations de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18.