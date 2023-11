Après des mois de silence et de rumeurs, Rockstar Games a finalement donné des nouvelles aux fans de la série de jeux à succès Grand Theft Auto, aussi connue sous le nom GTA : de premières images de GTA VI (nom provisoire) seront dévoilées au début du mois de décembre.

L'existence de ce futur volet avait été confirmée début 2022, avant que ne fuitent quelques mois plus tard sur Internet des images volées du jeu.

Nous sommes très heureux de vous annoncer que, début décembre, nous diffuserons la première vidéo du prochain Grand Theft Auto.

Machine à profits aussi populaire que décriée pour sa violence, la série Grand Theft Auto a fait ses débuts il y a un peu plus de 25 ans, en 1997. Ces jeux permettent aux joueurs et aux joueuses d'incarner des malfrats dans des villes inspirées de New York, de Los Angeles, de San Francisco et de Miami.

Les attentes sont grandes envers Rockstar Games : le dernier opus de la série, GTA V, est sorti il y a 10 ans, en 2013, et a dépassé les 175 millions d'exemplaires vendus, ce qui en fait l’un des jeux les plus populaires de tous les temps. Au total, la série, forte de plus d'une dizaine d'épisodes sans compter les rééditions et les compilations, a pour sa part dépassé les 405 millions de titres écoulés.

Depuis l’annonce que le jeu est en préparation, le studio se fait avare de détails. Jason Schreier de l'agence Bloomberg avait rapporté en 2022 que le 6e opus de GTA miserait sur une femme comme protagoniste. C'est d'ailleurs ce même journaliste qui a dévoilé en premier mardi soir les plans de Rockstar pour le dévoilement de la première bande-annonce, début décembre.

On ne connaît pas encore la date de sortie du jeu.

Des attentes élevées

Les fans de la série n’ont pas perdu de temps pour célébrer l’annonce en ligne, les sujets GTA 6, de même que Rockstar Games et Grand Theft Auto sont rapidement montés dans les tendances les plus marquées sur X (ex-Twitter).

Plusieurs anniversaires en lien avec la série de jeux GTA ont été célébrés ces derniers mois, encourageant la machine à rumeurs chez les joueuses et les joueurs, persuadés que Rockstar Games en profiterait pour faire de grandes annonces.

Le jeu GTA V a fêté en septembre dernier ses 10 ans de sortie, et, un an plus tôt, la série mythique célébrait ses 25 ans. Le grand gagnant sera finalement les 25 ans du studio Rockstar Games, le mois prochain.

C’est terminé, les rumeurs entourant GTA 6. On peut finalement se reposer , dit un internaute sur X.

Avec les informations de Agence France-Presse