Une nouvelle politique de déneigement adoptée à Trois-Rivières

Les élus de Trois-Rivières ont eu à se prononcer mardi soir pour l’adoption d’une nouvelle politique « sur la viabilité hivernale », ce qui a donné lieu à des discussions au sujet du déneigement des trottoirs.

C’est que le nombre de kilomètres de trottoirs déneigés va diminuer cet hiver. La Ville planifie déneiger 52 kilomètres de trottoirs en moins, soit 225 kilomètres au lieu de 277. Il s’agit d’une baisse de 19 %.

Trois élus ont voté contre la nouvelle politique qui mentionne, notamment, des objectifs de déneigement des trottoirs. Les conseillers municipaux Pascale Albernhe-Lahaie, Richard W. Dober et Dany Carpentier se sont opposés à la politique; ils disent vouloir mieux étudier les endroits qui seront déneigés et les cibles mentionnées.

Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai vu au niveau des choix de rues, je trouve ça complètement inacceptable.

Le conseiller municipal du district de La-Vérendry, Dany Carpentier, croit que la politique pourrait être améliorée. On est dû pour vraiment mettre [...] le citoyen au cœur de nos décisions, puis ça, pour moi, ça veut dire lorsqu'on prend justement une décision comme une politique hivernale, de s'assurer que, puisque on n'est pas tous égaux devant l'hiver, puisqu'on n'a pas tous les mêmes moyens pour, par exemple, se déplacer en hiver, qu'on peut se penser, entre autres, aux personnes les plus vulnérables , dit-il.

La carte des secteurs déneigés n’est pas encore finalisée, mais la Ville assure que les trottoirs situés près des hôpitaux, des écoles et des artères commerciales continueront à être priorisés.

Le maire Jean Lamarche affirme que cette politique était un point de départ et que la discussion n’était surtout pas terminée .

Je ne pense pas que personne ait la prétention de dire que cette politique-là, elle est parfaite, mais je pense [...] que c'est un point de départ. C'est ce qui va nous permettre d'aller encore plus loin , a déclaré le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

Le conseiller municipal Pierre Montreuil a pour sa part réitéré l’importance d’un postmortem à la fin de l’hiver pour évaluer cette nouvelle manière de procéder, mais a voté en faveur de la politique.

Moins déneiger, mais mieux?

Il n’est pas réaliste, selon le directeur des travaux publics de Trois-Rivières, Alain Lizotte, de vouloir déneiger l’ensemble des endroits piétons en tout temps. Il s’agit donc,a-t-il déclaré lors de la séance préparatoire, de moins en déneiger, mais de mieux le faire. Pour ce faire, plus de neige sera laissée au sol avant d’être amassée, limitant ainsi le nombre de sorties des équipes de déneigement, entre autres.

La Ville souhaite aussi mieux entretenir les endroits qui seront déneigés avec plus d’abrasifs et de fondant à neige.

Par ailleurs, les amendes pour le non-respect du déneigement des voies publiques par les propriétaires ou locataires ont été doublées, passant de 100 $ à 200 $.

