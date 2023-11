Matériau supraconducteur s’affranchissant du froid : l’étude de Nature retirée

Les travaux concernant la découverte d'un matériau supraconducteur censé fonctionner à température ambiante publiés en mars dernier dans la revue Nature (Nouvelle fenêtre) (en anglais) ont été retirés à la demande d'une partie de leurs auteurs, qui remettent en cause leur validité.

L'événement est d'autant notable qu'il s'agit du deuxième retrait par Nature d'une étude sur les supraconducteurs produite par une même équipe américaine de l'Université de Rochester, menée par le professeur Ranga P. Dias.

Une quête frénétique

Les chercheurs s'efforcent depuis des dizaines d'années de trouver un matériau supraconducteur, c'est-à-dire dans lequel le courant ne rencontre pas de résistance, mais qui soit d'utilisation économique.

Les industriels savent fabriquer des câbles supraconducteurs ou des aimants utilisant cette propriété (comme dans les IRM par exemple), mais avec des solutions demandant un refroidissement coûteux et compliqué du matériau, jusqu'à des températures inférieures à -200 degrés Celsius.

Pour s'affranchir de cette contrainte, des scientifiques ont découvert en 2015 des matériaux devenant supraconducteurs à des températures plus élevées, autour de -75 degrés Celsius.

L'équipe du Pr Dias avait revendiqué en mars 2023 une percée majeure, avec la découverte d'un matériau supraconducteur à température ambiante (21 degrés Celsius), et une pression de 10 000 bars.

La publication de l'étude dans Nature était accompagnée d'un commentaire saluant la découverte, tout en avertissant que des doutes subsistaient sur les données fournies.

Et pour cause : Nature avait retiré en septembre 2022 une étude précédente du Pr Dias à cause de sérieux doutes sur sa méthode et ses données. Un retrait contesté à l'époque par l'équipe de Rochester.

Cette fois, ce sont huit des onze auteurs de l'étude de mars 2023 – mais pas le Pr Dias – qui ont signé une demande pour sa rétractation, en concluant que plusieurs aspects sabotent l'intégrité de l'article publié .

Nature, qui avait expliqué soumettre cette étude à une relecture plus sévère, s'est vue contrainte de mener sa propre enquête, après que des scientifiques ont contesté la réalité de la découverte de Ranga P. Dias.