La police régionale d'Halifax a porté des accusations contre un homme de 23 ans pour de la fraude visant les personnes âgées.

Les policiers ont reçu cinq rapports concernant une escroquerie en janvier et février de cette année, au cours de laquelle un fraudeur a appelé une personne âgée se faisant passer pour un membre de sa famille en difficulté qui avait besoin d'argent.

Les suspects, dans certains cas, prenaient des dispositions pour récupérer l'argent en personne tout en se faisant passer pour des policiers.

L'homme doit comparaître en cour provinciale à Halifax à une date ultérieure.

Publicité

Il est accusé de cinq chefs de fraude de plus de 5000 $, de cinq chefs de possession de biens obtenus par un crime de plus de 5000 $, de possession de carte de crédit volée, de participation à une organisation criminelle et de complot en vue de commettre une fraude.

Début octobre, un couple âgé du comté de Pictou a raconté avoir été victime d'une escroquerie de 22 000 $ dans le cadre d'une escroquerie similaire.

La police rappelle au public de ne fournir aucune information personnelle ou financière à qui que ce soit par téléphone, ajoutant qu'elle n'appelle jamais les familles pour demander le paiement d’une caution.