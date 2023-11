Électrification du transport scolaire : un programme insuffisant, selon des transporteurs

D'ici 2030, au Québec, 65 % des autobus scolaires devront être électrifiés au Québec. Le gouvernement provincial souhaite ainsi réduire de 800 000 tonnes ses émissions de GES. Pour accélérer la transition, Québec a modifié en août dernier certaines clauses de son programme, mais des transporteurs jugent ces mesures « insuffisantes ».

C’est le cas du Groupe Autobus Auger, qui assure quotidiennement plus de 400 parcours scolaires aux quatre coins de la région de Québec.

C’est un pas dans la bonne direction , concède Sylvain Auger, président de l’entreprise, mais il manque encore des sous pour qu'on puisse acheter des véhicules électriques .

Sylvain Auger, président de Groupe Autobus Auger. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Le gouvernement de François Legault a récemment modifié son Programme d'électrification du transport scolaire afin de mieux soutenir les entreprises dans la transition.

Jusqu'en mars 2024, l'aide financière pour l'acquisition d'autobus scolaires électriques revient à 150 000 $, soit le montant initial établi en 2021.

Un montant additionnel de 25 000 $ sera disponible pour les autobus ayant une capacité de batterie d'au moins 155 kilowattheures.

Les demandes d'aide financière pour les infrastructures de recharge pourront aussi être déposées avant de commander les autobus.

Financièrement, ça ne fonctionne pas

Sylvain Auger considère les subventions pas assez intéressantes et financièrement, ça ne fonctionne pas , tranche-t-il, ajoutant que les économies attendues ne sont pas au rendez-vous. Sur une flotte de plus de 400 véhicules, 10 sont électriques, chez Groupe Autobus Auger.

Le président de l'entreprise déplore également la durée limitée du programme. Si c’était un programme sur plusieurs années, [ce serait plus facile] de prendre une décision.

Pour les prochaines années, on a décidé d'attendre avant de procéder à d'autres acquisitions.

Sylvain Auger, président de Groupe Autobus Auger, déplore la durée limitée du Programme d'électrification du transport scolaire. Photo : Bruno Giguère, Groupe Autobus Auger

Le directeur général du Groupe Autobus Auger, Robert Forest, rappelle pour sa part qu’ un autobus électrique se vend entre 400 000 $ et 450 000 $, comparativement à un autobus diesel qui se vend aux alentours de 150 000 $ .

Tous les transporteurs scolaires, on a une conscience écologique d’offrir un transport sécuritaire avec des véhicules les plus écoresponsables possibles , insiste Sylvain Auger. Mais c’est trop rapide, et il y a trop de choses qui sont à travailler , notamment en ce qui a trait au branchement à Hydro-Québec pour la recharge des véhicules.

Malgré l’acquisition de 10 autobus électriques en mai dernier, le Groupe Autobus Auger n’a pu être branché de manière permanente que tout récemment, indique son président.

Retour à la case départ

Revenir à un 150 000 $, c'est ce qui était proposé au tout début, donc c'est un peu un retour à la case départ , fait valoir Véronique Dubé, vice-présidente opérations chez le fabricant Autobus Thomas.

Pour elle, les modifications au programme n'ont aucun impact. L'entreprise n'est pas autorisée à vendre son autobus électrique, même si on assure que 27 % de son produit est fait au Canada.

Véronique Dubé, vice-présidente opérations chez le fabricant Autobus Thomas. Photo : Radio-Canada

Seules les entreprises Girardin et Lion Électrique sont autorisées par le gouvernement provincial.

Actuellement, on retrouve un 8 % d'autobus scolaires électriques sur les routes depuis le début du programme il y a environ 2 ans et demi , avance Mme Dubé. C'est très loin de la cible du gouvernement.

Malheureusement, la modification du programme [en août dernier] n'a pas inclus les autres manufacturiers, dont Autobus Thomas, pour pouvoir aider à atteindre ces cibles , poursuit-elle.

Il manque des outils pour atteindre la cible.

Le cabinet de la ministre des Transports assure pourtant avoir travaillé en étroite collaboration avec la Fédération des transporteurs par autobus lors des plus récentes modifications du Programme d'électrification du transport scolaire.

Il concède avoir reçu peu de demandes de financement depuis le mois d'août, mais dit vouloir poursuivre ses efforts en électrification afin d'atteindre son objectif.

Le gouvernement de François Legault a modifié en août dernier son Programme d'électrification du transport scolaire afin de mieux soutenir les entreprises dans la transition. Photo : Bruno Giguère, Groupe Autobus Auger

Lors de l’annonce de la bonification du programme en août dernier, le gouvernement soutenait que, depuis le 1er avril 2021, 1293 autobus électriques avaient été commandés grâce aux investissements du gouvernement Legault .

Avec les informations de Magalie Masson