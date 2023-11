Le Canada augmente sa production pétrolière malgré ses promesses environnementales

Un rapport de l’Organisation des Nations unies (ONU) affirme que le Canada fait partie d'un groupe de pays qui n’atteindront pas les engagements climatiques pris dans le cadre de l'Accord de Paris en 2015 à cause, notamment, de ses activités pétrolières et gazières.

Le rapport mené par une équipe internationale de scientifiques affirme qu'en 2030, le monde produira plus du double de la quantité de combustible fossile nécessaire pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C.

Le Canada est l'un des pays qui prévoient d’augmenter leur production dans la prochaine décennie. Pour atteindre les cibles mondiales en matière de carboneutralité, la production canadienne de pétrole devrait plutôt atteindre son sommet en 2026 avant de redescendre.

Le secrétaire général de l' ONU , Antonio Guterres, a déclaré que le rapport (Nouvelle fenêtre) est un réquisitoire surprenant contre l'insouciance climatique .

Les auteurs du rapport estiment que davantage d'argent doit être alloué à la transition vers une énergie propre. De plus, les principaux producteurs de pétrole, de gaz et de charbon, dont le Canada fait partie, doivent travailler ensemble pour limiter leur production, notent-ils.

Le Programme des Nations unies pour l'environnement a préparé le document de 126 pages, en collaboration avec plus de 80 chercheurs d'universités, de groupes de réflexion et d'organisations à but non lucratif du monde.

Deux rapports révélateurs

La publication de ce rapport arrive au même moment que la présentation d'un Rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable au Parlement.

Le commissaire fédéral à l’environnement et au développement durable, Jerry DeMarco, y écrit que le gouvernement fédéral n’est pas en voie d’atteindre l’objectif fixé dans son Plan de réduction des émissions pour 2030 .

Il explique cette situation par le fait que certaines mesures avaient été retardées, notamment le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier et le Règlement sur les combustibles propres . Une autre mesure retardée soulignée dans le rapport est le renforcement du règlement sur le méthane du secteur pétrolier et gazier.

Augmenter la production, mais à quel prix?

Pour la directrice administrative de Climate Action Network Canada, Caroline Brouillette, le rapport de l'ONU montre entre autres les failles du système réglementaire canadien.

Ce que nous dit le rapport, c'est que nous ne pouvons pas laisser le secteur pétrolier et gazier s’autoréguler et suivre ses propres plans basés sur la logique du marché , dit-elle.

Dans le débat sur la politique climatique canadienne, il y a un gros éléphant dans la pièce : l’expansion continue de la production pétrolière et gazière.

Le rapport de l’ ONU cite notamment de nouveaux projets d'exploitation de combustibles fossiles, comme le mégaprojet pétrolier Bay du Nord et le projet d’usine de gaz liquéfié Cedar LNG.

Caroline Brouillette déplore de voir le plafonnement des émissions de pétrole et de gaz rester à l'état de promesse alors que les sociétés pétrolières et gazières engrangent des bénéfices records et que les Canadiens souffrent d’une inflation provoquée par les énergies fossiles .

Selon elle, la solution passe par un accord lors de la Conférence des parties à Dubaï (COP28) qui requiert la coordination, la coopération de plusieurs pays. Caroline Brouillette espère que le ministre de l’Environnement et du Climat, Steven Guilbeault, qui sera à la tête de la délégation canadienne, fera pression en ce sens.

Avec les informations de Benjamin Shingler