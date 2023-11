L’itinérance chez les vétérans, un enjeu encore d’actualité au N.-B.

Chaque fois qu’il voit un mendiant quêter quelques sous au coin de la rue, Léo Doiron se pose toujours la même question : est-ce un vétéran sans-abri?

En ce jour du Souvenir, la situation des vétérans itinérants au Nouveau-Brunswick revient sur la sellette.

Des cérémonies du jour du Souvenir auront lieu dans plusieurs communautés du Nouveau-Brunswick samedi. Photo : Associated Press / Justin Tang

Selon des statistiques du gouvernement du Canada, 1,6 % des utilisateurs des refuges d'urgence à l'échelle du pays, soit environ 1900 personnes, étaient des vétérans en 2019. Dans un rapport de 2018, le fédéral estimait que les vétérans formaient 4,4 % des sans-abri dénombrés dans les communautés canadiennes.

La situation prend aujourd'hui une tout autre dimension en raison de la crise du logement qui sévit dans la province.

S’il lui est impossible de dire combien exactement il y a de vétérans à la rue, Léo Doiron est convaincu que la problématique touche autant les grandes villes de la province que les communautés rurales.

Il n’y a pas un mois qui passe sans que je reçoive un appel d’un vétéran qui est sans abri , raconte celui qui a déjà dirigé le comité Homeless Veterans de la Légion royale canadienne, au Nouveau-Brunswick.

Manque de services

Depuis plus de 30 ans, Léo Doiron se consacre à la cause des anciens combattants avec la Légion royale canadienne à Shediac. Il dit avoir mal au cœur chaque fois qu'il voit un vétéran dans la misère.

Il remarque que plusieurs jeunes soldats quittent les forces en mauvaise santé mentale. Leur retour à la vie civile se fait trop souvent sans l’aide psychologique dont ils ont besoin.

Ils sortent de l’armée malades, alors qu’on devrait les aider avant.

Le gouvernement ne sait pas comment gérer ça , juge-t-il. Les vétérans dépensent le peu d’argent qu’ils ont et ils n’ont plus de place où aller. Mais même s’ils ont mal géré leur argent, ça demeure un vétéran. Et notre devise est de ne jamais laisser un vétéran derrière.

Des logements à coût modique

À Shediac, on a construit un logement de huit appartements pour les vétérans. Un autre immeuble avec 12 appartements est aussi en construction. Ces initiatives visent à offrir des logements abordables aux vétérans qui n’ont pas un revenu décent, malgré leur contribution à la paix, indique Léo Doiron.

Un ancien combattant essuie une larme pendant la cérémonie du jour du Souvenir. Photo : La Presse canadienne / Lars Hagberg

À Moncton, la filiale de la Légion royale canadienne a réussi à trouver un toit à quelques vétérans, mais il en reste toujours qui sont sans logement, en attente d’une place, dit pour sa part Robert Dupuis, président de la section 6 de Légion royale canadienne, à Moncton.

Je n’ai aucune idée combien il y en a [...] , dit-il. Pour ceux qui demandent de l’aide, on va les aider à recommencer leur vie.

Situation en région

En région, la situation semble meilleure, mais comme le dit Graham Wiseman à Bathurst, il ne faut pas croire qu’il n’y a pas d’itinérance.

Je serais surpris s’il y en avait ici. Mais je ne suis pas certain à 100 % , énonce-t-il.

Quand Léo Doiron voit un sans-abri, il se demande si ce n'est pas un vétéran. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

À Campbellton, la vice-présidente de la légion locale, Maria Thompson, rappelle que les cas des vétérans relèvent de la confidentialité et elle n’est pas au courant si l’un d’entre eux vit en situation d’itinérance.

On est chanceux aussi. Tous nos vétérans encore vivants ont des familles , note-t-elle.

Une priorité de la ministre des Anciens Combattants

La ministre des Anciens Combattants et députée fédérale de Moncton-Riverview-Dieppe, Ginette Petitpas Taylor, affirme que le logement abordable pour des vétérans est une priorité.

La ministre des Anciens Combattants Ginette Petitpas Taylor lors des cérémonies commémoratives de la tragédie Swissair, en septembre 2023. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Des vétérans sans abri, c’est une réalité à laquelle nous faisons face au quotidien , affirme celle qui rappelle qu’il existe plusieurs programmes d’aide au sein de son ministère.

Les vétérans doivent savoir que ces programmes d’aide existent. Nous encourageons les vétérans à communiquer avec le ministère. Il existe des fonds d’urgence en cas d’imprévus de santé, d’équipements ou de logement , ajoute-t-elle.

Le défi de l'itinérance chez les vétérans ne devrait pas être un enjeu dont on parle que lors du jour du Souvenir, ajoute Léo Doiron.