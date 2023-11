Sursis pour l’épave Ville de Vanier

Début 2023, la Garde côtière canadienne a reçu l’autorisation environnementale de retirer l’épave Ville de Vanier des eaux du lac Leamy, à Gatineau. Neuf mois plus tard, l'organisme fédéral attend toujours le financement pour le faire.

La Garde côtière et Transports Canada ont environ une trentaine de millions de dollars sur un horizon de cinq ans pour s'occuper des navires qui nous ont été légués par le passé , explique Annie Verville, la directrice du programme de Conformité et d’application de la loi à la Garde côtière canadienne, basée à Ottawa. On a le littoral le plus long au monde.

Dans notre inventaire national, il y a présentement près de 1500 épaves ou navires dangereux sur lesquels nous gardons un œil.

Si l'épave Ville de Vanier figure bien dans cet inventaire, elle n’est pas prioritaire.

Un navire qui contient des milliers de litres d'hydrocarbures ou, par exemple, des munitions, va être classé beaucoup plus haut dans notre liste que le Ville de Vanier, surtout que ça fait plusieurs années qu’il est là , explique la directrice. L’épave gît depuis 40 ans dans le bras de décharge du lac Leamy, à Gatineau.

Depuis l’adoption du Plan de protection des océans (Nouvelle fenêtre) [lien externe] en 2016, plan renouvelé l’an passé, le gouvernement canadien a mis en place plusieurs mesures visant à réduire les cas de navires abandonnés et désertés et d’épaves , peut-on lire dans le texte. Parmi lesquelles la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (Nouvelle fenêtre) [lien externe], adoptée en 2019, qui interdit à tout propriétaire l’abandon de son navire ou de le laisser dépérir pour devenir dangereux.

Lorsqu’un navire nous est signalé, on va essayer de retrouver les propriétaires , précise Annie Verville. Grâce au programme de conformité d'application de la loi, si on a des propriétaires récalcitrants, nous pouvons leur demander de se conformer. Cela peut aller jusqu'à l'imposition [d’une pénalité], comme on a réussi à le faire cet été.

En juin, pour la première fois au Canada, un propriétaire irresponsable a reçu une amende de 15 000 $ pour ne pas s’être occupé de son navire, échoué près de Victoria, en Colombie-Britannique.

Nouveau fonds pour les propriétaires de navires

Selon le gouvernement fédéral, 556 bâtiments abandonnés ont été retirés des eaux depuis 2019, en partenariat avec Transports Canada et les communautés locales.

Restent les quelque 1500 épaves. Pour beaucoup d’entre elles, l’identification du propriétaire est impossible.

On travaille avec Transports Canada à la mise en place d'un nouveau fonds dans lequel les propriétaires de navire vont contribuer et qui servira à adresser les risques que posent ces navires-là , souligne la directrice du programme de Conformité et d’application de la loi à la Garde côtière canadienne.

Ce n’est pas aux contribuables canadiens de payer, mais aux utilisateurs de financer les solutions aux problèmes qu’ils peuvent créer.

Dans son plan ministériel 2023-2024 (Nouvelle fenêtre) [lien externe, NDLR ], Transports Canada indique vouloir faciliter la création d’un programme financé par les propriétaires de bâtiments afin d’appuyer l’assainissement et la prévention des bâtiments abandonnés et dangereux ou des épaves prioritaires .

En attendant le financement pour retirer des eaux le Ville de Vanier, la Garde côtière canadienne conseille au public de ne pas aller visiter les restes de la goélette.

On a quand même reconnu que l’épave est un danger, et c'est toujours notre intention de l’enlever , assure la directrice. Mais il faut attendre la bonne opportunité, étant donné l’environnement dans lequel il [le Ville de Vanier] est situé.

Mme Verville espère recevoir le financement nécessaire au projet pour l’année financière 2024-2025.