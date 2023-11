Deux écrivains de la région remportent des Prix littéraires du gouverneur général

L’autrice Marie-Hélène Poitras a remporté un Prix littéraire du gouverneur général pour son recueil de nouvelles Galumpf publié par la maison d’édition québécoise Alto.

L'écrivaine habite maintenant à Montréal mais son enfance à Aylmer a été une source d'inspiration pour cet ouvrage.

Pour sa part, Philippe Bernier Arcand, professeur à temps partiel à l'Université Saint-Paul, a remporté le prix dans la catégorie essai pour son ouvrage Faux rebelles : les dérives du politiquement incorrect.

Les deux écrivains reçoivent chacun une bourse de 25 000 dollars.

Martine Béland, Iris Boudreau, Monia Mazigh, Émilie Monnet, Dahlia Namian et Madeleine Stratford, et toutes les six de la région, étaient aussi finalistes aux Prix littéraires du gouverneur général.