Une enquête publique en cours sur les morts de 5 hommes en détention policière

Après des années de retard, une enquête publique a finalement été lancée cette semaine pour que la lumière soit faite sur les morts de cinq hommes, alors qu’ils étaient détenus par la police de Winnipeg.

La juge manitobaine Lindy Choy examine les circonstances entourant les morts de Patrick Gagnon, Michael Bagot, Randy Cochrane, Matthew Fosseneuve et Sean Thompson.

Les cinq hommes sont morts sur une période de 12 mois qui a commencé en juillet 2018.

Bien que chaque cas était des incidents isolés, chacun de ces hommes avait été restreint face contre terre par la police de Winnipeg, selon des rapports de l’Unité d’enquête indépendante du Manitoba (IIU).

Lors de l’audience de mardi, des détails entourant la mort de Patrick Gagnon ont été entendus.

L’homme de 41 ans est mort le 25 octobre 2018, après que les employés de chemin de fer aient signalé la présence d’un homme sur la propriété du chemin de fer. Ce dernier agissait de manière erratique et les pourchassait.

La police est arrivée sur la scène peu de temps et l’a restreint dans le but de le placer en détention policière. Ce dernier a subi un arrêt cardiaque lors de ce processus et malgré des efforts de réanimation, sa mort avait été constatée à l’hôpital, peu de temps après.

Ce qui s’est passé le 25 octobre 2018

Le constable Mark Adolph était l’un des premiers agents du Service de police à arriver sur les lieux le 25 octobre 2018.

Lors de son témoignage devant la juge Lindy Choy, il a affirmé que Patrick Gagnon semblait être en détresse médicale ou mentale.

L’homme de 41 ans se trouvait dans la cabine du conducteur, affaissé contre la porte quand la police est arrivée, selon Mark Adolph. Il affirme qu’il s’est approché de Patrick Gagnon et a tenté de lui parler, mais ce dernier semblait avoir peur.

Mark Adolph a indiqué qu’après quelques minutes, il était parvenu à convaincre Patrick Gagnon de descendre de la passerelle du train.

Quand la police a tenté de le maîtriser à terre, pour assurer sa sécurité et celles des agents, ce dernier est devenu agressif et a commencé à se débattre.

Le constable indique que c’est à ce moment que la police a utilisé la force, car les agents n’arrivaient pas à menotter Patrick Gagnon. Il ajoute qu’il lui a infligé entre deux à quatre coups de genou à l’épaule gauche .

Peu de temps après, ils sont parvenus à le menotter et Patrick Gagnon a perdu connaissance et il n’avait plus de pouls, selon Mark Adolph.

Les agents de police ont tenté de le réanimer en attendant qu’une ambulance arrive.

Patrick Gagnon a ensuite été envoyé à l’hôpital, mais son état ne s’est jamais stabilisé. Sa mort a été prononcée le 26 octobre 2018.

Selon l’ IIU , un rapport d’autopsie a, par la suite, déterminé que sa mort avait été causée par des dommages cérébraux causés par un manque de circulation de sang et d’oxygène au cerveau à cause de l’arrêt cardiaque. Cet arrêt cardiaque a été causé par la consommation de cocaïne, d’après le rapport.

Mark Adolph affirme qu’il a repassé les événements de ce jour fatidique dans sa tête plusieurs fois. Bien qu’il ne croit pas que les agents auraient pu agir autrement, il se demande si cela aurait aidé, si ces derniers avaient un défibrillateur dans leurs voitures.

Pourquoi la vie n’a-t-elle pas de valeur à Winnipeg?

L’ex-conjointe de Patrick Gagnon Dallas Houston a aussi témoigné lors de l’audience de mardi.

Il aimait les enfants, les animaux et sa famille, nous sommes ici aujourd’hui, car il a eu un mauvais jour, a-t-elle affirmé. Il laisse derrière lui sa fille Natasha qui a passé les cinq dernières années à essayer de comprendre pourquoi cela est arrivé.

Elle continue à se demander pourquoi la vie n’a-t-elle pas de valeur à Winnipeg.

Dallas Houston et sa fille Natasha ont écouté les témoignages autour de la mort de Patrick Gagnon en larmes.

Elle indique que sa fille avait 12 ans quand elle a perdu son père. Maintenant âgée de 17 ans, elle a du mal à aller à l’école et peine souvent à sortir de son lit. Dallas Houston ajoute que sa fille et elle sont sur des listes d’attente pour accéder à des ressources de santé mentale.

J’espère que cette enquête apportera des changements, surtout pour les enfants laissés derrière, affirme-t-elle.

L’enquête publique continue mercredi et des audiences auront aussi lieu en novembre, février et mars. Les résultats de l'enquête seront soumis en avril prochain.