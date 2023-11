Les guépards sont généralement des chasseurs diurnes, mais ces grands félins rapides déplacent leur activité vers l'aube et le crépuscule lorsqu'il fait plus chaud, montre une étude publiée dans les Proceedings of the Royal Society B (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Malheureusement pour les guépards en voie de disparition, cela les expose à davantage de conflits potentiels avec des prédateurs concurrents essentiellement nocturnes tels que les lions et les léopards, expliquent les auteurs des travaux.

Les changements de température peuvent avoir un impact sur le comportement des espèces de grands carnivores et sur la dynamique entre les espèces.

Ouvrir en mode plein écran Gros plan d'un guépard dans la savane la nuit. Photo : iStock

Alors que les guépards ne mangent que de la viande fraîche, les lions et les léopards se nourrissent parfois de manière opportuniste de petits prédateurs.

Les lions et les léopards tuent normalement eux-mêmes leurs proies, mais s'ils tombent sur une proie tuée par un guépard, ils essaieront de s'en emparer , a dit Bettina Wachter, une biologiste du comportement qui dirige le projet de recherche sur les guépards à l'Institut Leibniz pour la recherche sur les zoos et les animaux sauvages.

Les guépards ne se battent pas contre les grands félins, ils s'en vont, tout simplement , a dit Mme Wachter, qui est basée en Namibie et n'a pas participé à l'étude.

La chasse à différents moments de la journée est une stratégie qui a évolué depuis longtemps pour réduire les rencontres entre les multiples espèces de prédateurs qui partagent le paysage mixte de savane et de forêt du nord du Botswana.

Mais la nouvelle étude a constaté que lors des jours les plus chauds, lorsque les températures quotidiennes maximales atteignaient près de 45 degrés Celsius, les guépards devenaient plus nocturnes, ce qui augmentait de 16 % le chevauchement de leurs heures de chasse avec les grands félins rivaux.

Il y a plus de risques de rencontres inamicales et moins de nourriture pour les guépards , a souligné Kasim Rafiq, qui est biologiste à l'Université de Washington et au Botswana Predator Conservation Trust, une organisation à but non lucratif.

Dans l’étude, les chercheurs ont placé des colliers de repérage GPS sur 53 grands carnivores – dont des guépards, des lions, des léopards et des chiens sauvages africains – et ont enregistré leur emplacement et leurs heures d'activité sur une période de huit ans. Ils ont comparé ces données avec les relevés de température journalière maximale.

Bien que les cycles saisonniers expliquent la plupart des fluctuations de température au cours de la période étudiée, de 2011 à 2018, les scientifiques affirment que les changements de comportement observés offrent un aperçu de l'avenir d'un monde qui se réchauffe.

Dans la prochaine phase de recherche, les scientifiques prévoient utiliser des dispositifs d'enregistrement audio et des accéléromètres pour documenter la fréquence des rencontres entre les grands carnivores comme un Fitbit pour les grands félins , a dit M. Rafiq.

Outre la concurrence avec les lions et les léopards, les guépards subissent déjà une forte pression due à la fragmentation de leur habitat et aux conflits avec l'humain.

Animal terrestre le plus rapide, capable de pointes de 120 kilomètres/heure, le guépard est le grand félin le plus rare d'Afrique, puisqu'il en reste moins de 7000 à l'état sauvage.