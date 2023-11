Des coléoptères ont été expédiés à travers le pays depuis leur Colombie-Britannique natale dans une course contre la montre pour tenter de contrôler le puceron lanigère de la pruche, une espèce envahissante qui tue les pruches de la Nouvelle-Écosse.

Nous pensons qu'ils constituent probablement notre meilleur pari , déclare Lucas Roscoe, chercheur scientifique au Service canadien des forêts.

Les coléoptères arrivent en Nouvelle-Écosse dans le cadre d'un nouveau programme de recherche pour déterminer à quel point ils sont efficaces pour contenir les insectes envahissants et s'ils sont suffisamment robustes pour survivre à l'hiver de la côte est pour y établir leur propre population. Plusieurs agences fédérales et provinciales en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique sont impliquées dans le projet.

Il s’agit de la première expédition de coléoptères à arriver, et un autre lot devrait faire le voyage l’automne prochain.

Le puceron lanigère de la pruche a un appendice en forme de paille dans sa bouche qui lui permet d'aspirer les nutriments des arbres, il lui aspire littéralement la vie.

Ces insectes envahissants ont déjà tué de vastes étendues de pruches dans la province. Si rien n’est fait , les scientifiques estiment que 90 % de toutes les pruches de la Nouvelle-Écosse mourront d'ici 10 à 15 ans.

Le puceron lanigère de la pruche a été observé pour la première fois dans le sud de la Nouvelle-Écosse en 2017, mais il s'est rapidement déplacé vers le nord et peut maintenant être trouvé sur presque tous les arbres du parc national Kejimkujik. Les pruches représentent neuf pour cent des arbres du parc, donc il y en a des milliers.

Le puceron lanigère de la pruche a déjà tué de vastes étendues de pruches en Nouvelle-Écosse. Les arbres infectés sont faciles à identifier puisque les pucerons y laissent une substance qui ressemble à de la laine.

L’insecte installé en Ontario devrait se propager au Nouveau-Brunswick et au Québec. On le trouve également sur la côte ouest, mais les coléoptères l'empêchent de tuer les arbres.

Par contre, ces coléoptères n'existent pas naturellement en Nouvelle-Écosse.

Des chercheurs en Colombie-Britannique collectent ces prédateurs en les secouant des arbres, puis en les expédiant à travers le pays.

Ils en ont amassé près de 3600 qui sont arrivés en Nouvelle-Écosse au cours des deux dernières semaines et qui ont commencé à manger les pucerons aussitôt relâchés à Kejimkujik.

L'écologiste Matthew Smith tente de trouver une solution au puceron lanigère de la pruche depuis que l'insecte a été découvert dans le parc national Kejimkujik en 2018.

C'est incroyable , confie Matthew Smith, un écologiste du parc. C'est un sentiment vraiment très bon parce que la situation peut sembler désespérée.

Lucas Roscoe dit que ça coûte près de 40 $ pour envoyer un coléoptère à travers le pays, ce qui signifie que cette mission de sauvetage de la pruche , financée à la fois par la Nouvelle-Écosse et le gouvernement fédéral, coûte environ 144 000 $.

C'est cher au départ, mais l'idée c’est d'établir une population dans la province qui peut réellement se reproduire , dit-il.

C'est la première fois que ce type de biocontrôle est utilisé au Canada, mais la méthode est utilisée avec ces deux espèces depuis plus de 20 ans aux États-Unis.

Lucas Roscoe, chercheur scientifique au Service canadien des forêts, fonde de grands espoirs sur les coléoptères et espère que l'espèce établira une population locale en Nouvelle-Écosse.

Lucas Roscoe ne ne s’inquiète pas que les coléoptères mangent autre chose que les insectes problématiques, car le puceron lanigère de la pruche est leur seule source de nourriture.

Les scientifiques traitent également les pruches avec des pesticides

Lorsque le puceron lanigère de la pruche a été découvert en Nouvelle-Écosse en 2017, l'utilisation de pesticides pour le traiter n'était pas approuvée au Canada. Mais maintenant qu’ils le sont, c’est un autre outil que les scientifiques utilisent pour tenter de protéger les pruches.

Une des méthodes consiste à injecter un produit chimique dans le tronc de l'arbre, ce qui le protège pendant cinq à sept ans. Une autre plus rapide utilisée en situation d’urgence permet aux scientifiques de pulvériser l'écorce de l'arbre.

