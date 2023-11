La romancière Marie-Hélène Poitras, le dramaturge Mathieu Gosselin ainsi que la poétesse innue Rita Mestokosho font partie des lauréats et des lauréates des Prix littéraires du Gouverneur général 2023.

Le Conseil des arts du Canada a dévoilé mercredi matin le nom des 14 personnes lauréates du prix qui recevront chacune 25 000 $. Les œuvres primées ont été choisies parmi celles de 70 finalistes.

En langue française, Marie-Hélène Poitras s'est vu attribuer le prix dans la catégorie roman et nouvelles pour son livre Galumpf. Elle était en nomination aux côtés de l'autrice Brigitte Haentjens et de son livre Sombre est la nuit.

Poitras avait déjà remporté le prix Anne-Hébert pour son premier roman, Soudain le Minotaure, publié en 2002, ainsi que le prix France-Québec pour Griffintown, paru en 2012.

Mathieu Gosselin a été récompensé dans la section théâtre pour sa pièce Gros gars. En plus d'être dramaturge, Gosselin est acteur. Il a notamment incarné de multiples personnages dans la célèbre pièce J'aime Hydro.

La poétesse innue Rita Mestokosho a quant à elle reçu le prix de la poésie pour Atiku Utei. Le cœur du caribou. L'artiste originaire d'Ekuanitshit, en Côte-Nord, a trois autres recueils de poésie à son actif, ainsi que plusieurs collaborations à des œuvres collectives.

Parmi les autres lauréats et lauréates, on retrouve l'essayiste ottavien Philippe Bernier Arcand pour son livre Faux rebelles : les dérives du politiquement incorrect, ainsi que les auteurs jeunesse Lou Beauchesne (Linoubliable), Samuel Larochelle et Eve Patenaude (Le plus petit sauveur du monde).

Finalement, Catherine Ego a obtenu le prix pour la traduction du livre Out of the Sun: On Race and Storytelling (Dans l'ombre du soleil : réflexions sur la race et les récits).

Du côté anglophone, l'autrice ontarienne Anuja Varghese s'est illustrée pour son livre Chrysalis. Les œuvres de la poétesse manitobaine Hannah Green (Xanax Cowboy) et du dramaturge ontarien Cliff Cardinal (William Shakespeare's As You Like It: A Radical Retelling) ont aussi été récompensées.