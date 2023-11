La SAQ restera au centre-ville de Victoriaville

Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, a confirmé, mercredi matin, que la succursale de la Société des alcools du Québec restera finalement au centre-ville.

À la fin du mois de septembre, le maire de la municipalité avait dénoncé le fait que la SAQ souhaitait déménager sa succursale de la rue Notre-Dame Est au profit d'un autre local.

La société d'État avait alors mentionné que son magasin resterait au centre-ville jusqu'en septembre 2025.

La SAQ est importante pour tout le dynamisme commercial de notre centre-ville. C'était incohérent que la SAQ quitte , a précisé Antoine Tardif.

Je suis vraiment content que la SAQ ait décidé de changer son fusil d'épaule et de rester au centre-ville.

Ce dernier se réjouit de pouvoir annoncer que la SAQ lui a confirmé qu'elle allait demeurer deux ans de plus dans le local qu'elle occupe en ce moment, soit au moins jusqu'en 2027.

Finalement, on a eu une belle collaboration. On a pu se réasseoir ensemble et parler de nos initiatives. Ils ont décidé de revenir sur leur décision. On est vraiment content aujourd'hui , a-t-il exprimé en entrevue à Par ici l'info.