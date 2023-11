Après avoir mis des mois à récupérer une foreuse coincée sous terre, la Ville de Toronto enquête sur la possibilité que l'opération de sauvetage, qui a coûté des millions de dollars, ne cause maintenant des refoulements d'égout dans un quartier de l'ouest de la ville.

Des résidents du secteur Old Mill se plaignent de refoulements d'eaux usées dans la rue et certains sous-sols depuis que le tunnelier a été extirpé du sol le 11 octobre.

La mère de famille Tanya Boswick s'inquiète pour les enfants et les animaux de compagnie qui marchent dans le quartier.

On peut voir des excréments et du papier hygiénique qui sortent [des égouts]. Ça sent mauvais.