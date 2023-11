Au tour des professionnelles en soins de débrayer

Les professionnelles en soins tiennent la première de deux journées de grève consécutives, mercredi. Elles ont mis en place des piquets de grève devant plusieurs établissements de la région.

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) compte environ 3300 membres au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le syndicat regroupe des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques.

Les manifestants sont répartis devant les hôpitaux de Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Alma, Roberval et Dolbeau-Mistassini lors de ces deux journées. Le débrayage a débuté à minuit. Il s’agit d’une première en 25 ans dans la région.

Les syndiqués veulent ainsi dénoncer les dernières offres du gouvernement du Québec qu’ils jugent inacceptables.

Les services essentiels sont assurés, mais certaines interventions non urgentes pourraient être reportées. Il est aussi possible que les délais d’attente soient augmentés. Seuls les prélèvements urgents pourront se faire, précise le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la région.

La FIQ tiendra d’autres journées de grève les 23 et 24 novembre.