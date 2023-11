La rue qui borde la Knesset, le parlement israélien, Maoz Inon la connaît bien.

Nous avons manifesté tellement de fois ma fille et moi ici , raconte celui qui a pris part l’an dernier au mouvement de protestation contre la réforme judiciaire du gouvernement de Benyamin Nétanyahou.

Mais mardi soir, sa présence aux abords de la législature à Jérusalem a une toute autre signification.

Le 7 octobre, ses parents, Bilha et Yakovi Inon sont morts assassinés aux mains du Hamas. Depuis un mois, Maoz dit ne pas dormir et pleurer tout le temps . J’espère me réveiller et réaliser que ce n’est qu’un cauchemar , ajoute-t-il

En plus du Hamas, il tient le gouvernement de son pays en partie responsable du drame qui touche sa famille.

Maoz Inon prononce un discours lors d'une manifestation devant la Knesset, à Jérusalem. Photo : Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

Elles [les autorités] n’ont pas offert la sécurité de base que l’État promet à ses citoyens. L’État a trahi mes parents.

Pour lui, un responsable politique doit payer : le premier ministre Benyamin Nétanyahou, qui a repris les rênes du pouvoir l’an dernier.

Et dans la foule, Maoz Inon n’est pas seul à le penser. Pars , peut-on entendre crier pendant la manifestation.

Je n’ai aucune confiance, on ne croit aucun mot de ce qu’il dit. Moi, j’espère qu’il démissionnera le plus vite possible. J’espère même qu’on l’obligera à démissionner , lance Philippe Friedman, un franco-israélien, qui a fait le déplacement depuis le sud du pays pour pouvoir partager ce message.

Un sondage de la firme Lazar Research institute, publié vendredi dernier, avançait que seuls 27 % des Israéliens jugeaient que l’actuel chef du gouvernement, qui est à la tête d’un cabinet de guerre avec quelques membres de l’opposition, est la meilleure personne pour diriger le pays.

En plus de critiquer le premier ministre israélien, les manifestants réunis à Jérusalem ont rendu hommages aux victimes des attaques du 7 octobre et aux otages. Photo : Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

Un autre coup de sonde avançait que 29 % de la population souhaitait sa démission immédiate, alors que 47 % des Israéliens désiraient qu’il quitte ses fonctions une fois le conflit terminé.

Je ne m’attends pas à ce qu’il démissionne , croit Merav Michaeli, cheffe du parti travailliste, une formation d’opposition. Cette politicienne est l’une des rares élues israélienne à exiger le départ de Benyamin Nétanyahou.

Contrairement à certains manifestants, Merav Michaeli refuse de le rendre responsable des attaques qui ont frappé le pays le 7 octobre, mais elle juge que le premier ministre n’a pas la confiance du public, ce qui, selon elle, est particulièrement grave en temps de guerre .

Libération des otages et campagne militaire

Parmi les critiques les plus virulents à l’endroit du premier ministre et de son gouvernement, se trouvent les familles de certains otages.

Malheureusement, ils ne font pas tout ce qu’ils peuvent , déplore Yonav, dont le cousin, Omer, a été kidnappé alors qu’il participait au festival de musique.

Sur une place de Tel-Aviv, tout près du ministère israélien de la Défense, les membres de sa famille et lui se relaient en permanence depuis un mois pour partager ce message

Des affiches rappelant l'identité des otages tapissent les murs d'une rue située tout près du ministère israélien de la Défense, à Tel Aviv. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

On ne comprend pas pourquoi on en est encore là un mois après , ajoute Yonatan, un jeune israélien qui fait du bénévolat auprès des familles.

Pour lui, le gouvernement devrait étudier d’autres possibilités que l’intervention militaire pour assurer la libération des quelques 240 personnes qui sont toujours aux mains du Hamas, à Gaza. Y compris libérer des gens , croit-il en référence à un échange de prisonniers.

Le but c’est de sauver des vies , tranche Yonatan.

Si dans ces rassemblements, à Tel-Aviv, tous exigent un retour rapide des otages, la manière d’y arriver ne fait pas l’unanimité.

Plus on met de pression militaire sur le Hamas, plus on a des chances d’obtenir leur libération , croit plutôt Philippe Friedman, rencontré à la manifestation aux abords de la Knesset, à Jérusalem.

Philippe Friedman s'est déplacé jusqu'à Jérusalem pour exiger la libération des otages. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Il en va de même pour l’appui à l’intervention israélienne à Gaza, où les troupes auraient désormais atteint le cœur de la principale ville de l’enclave.

Les critiques virulentes à l’endroit de Benyamin Nétanyahou ne se traduisent pas nécessairement par un désaveu de la campagne militaire que mène son gouvernement.

Pour Philippe Friedman, les appels à des trêves pour l’acheminement d’aide humanitaire sont contre productifs . Il croit par ailleurs, à l’instar de ce qu’a évoqué le premier ministre Nétanyahou ces derniers jours, qu’Israël devra assurer une présence dans la bande de Gaza une fois le conflit terminé. Pour un certain temps, jusqu’à ce qu’ils soient à peu près sûrs qu’il y ait un gouvernement stable qui ne soit pas constitué de terroristes , précise-t-il.

Face à des gens qui veulent nous tuer, il faut une réponse très ferme ajoute Mariam, aussi rencontrée devant la Knesset.

Mais Maoz Inon, fils endeuillé de victimes de l’attaque du 7 octobre, croit à une autre voie.

Maoz Inon a livré un message en faveur de la paix au rassemblement de mardi, à Jérusalem. Photo : Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

Il faut un cessez-le-feu humanitaire pour les deux côtés , plaide-t-il, ajoutant qu'en combattant à Gaza, en envahissant Gaza, nous encourageons un cycle de mort et de violence .

Malgré les appuis à l’intervention militaire formulés à quelques mètres de lui, dans la foule de manifestants, Maoz Inon assure qu’il est loin d’être seul à favoriser une solution pacifique.

Je vais planter les graines de l’espoir, les graines de la paix. C’est l’héritage de ma mère et de mon père , assure-t-il.

Mais après un mois de guerre, difficile d’entrevoir quand la terre sera fertile.