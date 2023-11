Le ministre des Finances a lourdement insisté hier pour dire que la situation budgétaire actuelle n’a rien à voir avec celle qu’ont traversée les Québécois durant les premières années du mandat de Philippe Couillard.

Pas du tout, pas du tout , a répondu Eric Girard, lorsqu’on lui a demandé si on se rapprochait d’une période d’austérité budgétaire. Il concède toutefois que la croissance économique subira une modération importante et que son cadre financier est serré .

Si le ministre se veut rassurant, il ampute tout de même de moitié ses prévisions de croissance économique pour 2024. Plusieurs des ajustements apportés à son cadre budgétaire ont d’ailleurs de quoi inquiéter : le déficit a été plus important que prévu en 2022-2023, les revenus fiscaux seront moins élevés que prévu ces prochaines années et le service de la dette sera plus coûteux. Pour atteindre ses cibles, le gouvernement devra rogner ses provisions.

De tous les chiffres présentés hier, un retient particulièrement l’attention. La croissance des dépenses sera très faible au cours des prochains exercices financiers, le document prévoyant une hausse d’à peine 1,6 % l’an prochain et de 2,3 % en moyenne sur cinq ans. En clair, le gouvernement aura très peu de marge de manœuvre.

Le ministre des Finances a insisté lors de la présentation de sa mise à jour économique pour dire que la situation budgétaire actuelle n'est pas comparable à celle qu'ont traversée les Québécois durant les premières années du mandat de Philippe Couillard.

Selon le ministre Girard, les dépenses ont tellement augmenté durant la pandémie qu’il faut prendre ces chiffres avec circonspection. On ne doit toutefois pas oublier que plusieurs des mesures temporaires, mises en place durant la crise, sont devenues des dépenses récurrentes, qu’on pense à l’embauche de nouveaux employés ou à la mise en place de centres de vaccination. C’est sans parler de l’inflation, toujours élevée, qui amplifie les coûts d’opération d’année en année.

Une hausse des dépenses réaliste?

Dans un rapport publié il y a quelques jours, l’Institut du Québec s’interrogeait déjà : Sera-t-il possible d’atteindre ces cibles de dépenses très exigeantes, et d’autre part, pourra-t-on y parvenir sans répercussions sur les missions de l’État et les services au citoyen?

Selon les auteurs de l’étude, le taux de croissance prévu peut être qualifié de très ambitieux et est comparable à celui des deux périodes de rigueur budgétaire les plus sévères depuis l’entrée en vigueur des lois budgétaires dans les années 1990 .

Eric Girard plaide qu’il n’a pas l’intention de ralentir la croissance des dépenses aussi brusquement que Carlos Leitao l’avait fait quand il officiait comme ministre des Finances. Le gouvernement prévoit plutôt un retour à l’équilibre budgétaire sur un horizon de quatre ans, en réduisant le déficit d’un milliard de dollars par année.

Carlos Leitao a été l'un des hommes forts du gouvernement de Philippe Couillard entre 2014 et 2018.

En somme, on assure que les citoyens n’ont pas à s’inquiéter, mais Philippe Couillard avait aussi promis de préserver à tout prix les services aux citoyens en 2014. On connaît la suite.

Difficiles arbitrages en vue

Les députés de la CAQ , déjà en recul dans les sondages, ne trouveront pas matière à réconfort dans cette mise à jour. Le lien entre situation économique et satisfaction de l’électorat a déjà été abondamment documenté. Les Québécois qui espèrent de nouveaux cadeaux fiscaux devront se montrer patients.

C’est sans compter que le gouvernement devra se montrer particulièrement frugal, alors même que l’état des infrastructures et des services publics commanderait pourtant de nouveaux investissements. Tous les ministres aiment annoncer de grands projets et de nouveaux programmes, mais ils devront réfréner leurs ambitions.

Cela n’ira pas nécessairement de soi pour un gouvernement qui n’a jamais vraiment eu à se priver jusqu’ici, qu’on pense aux plantureux surplus dont il avait hérité, en début de mandat, ou aux gros déficits qu’il a encourus ces dernières années, pandémie oblige.

Le gouverneur de la Banque du Canada ne s’en plaindra certainement pas. Tiff Macklem a récemment appelé les gouvernements fédéral et provinciaux à faire preuve de retenue, soulignant que la hausse des dépenses publiques nuisait au travail de son institution pour juguler l’inflation.

Maintenant que les coffres sont vides, le gouvernement estime lui aussi qu’il est temps de coordonner la politique monétaire et la politique fiscale afin de favoriser l’atténuation des taux d’inflation . En clair, il faut moins dépenser si on veut casser le cercle vicieux de l’inflation.

Une aide limitée

Réagissant au recul de son parti dans les sondages, François Legault s’était engagé la semaine dernière à en faire davantage pour aider les Québécois.

L’aide promise prend finalement forme via l’indexation du régime fiscal. À compter du 1er janvier prochain, les allocations familiales et le crédit d’impôt pour solidarité seront bonifiés d’environ 5 %, tout comme les prestations d’aide sociale qui passeront, pour une personne seule, de 8700 $ à 9144 $ par année.

L’opération n’a toutefois rien d’exceptionnel, puisqu’elle a lieu chaque année, sans qu’on en fasse grand cas. Elle s’était d’ailleurs ajoutée, l’an dernier, aux chèques qui avaient été envoyés à une vaste majorité de Québécois.

La seule raison pour laquelle on en parle tant cette fois-ci tient surtout au fait que le gouvernement n’a pas vraiment les moyens d’offrir plus aux Québécois.