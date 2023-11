Eau potable : le maire Angers estime avoir pris la bonne décision

Sa station de traitement de l’eau potable du Lac-à-la-Pêche a coûté 44 millions de dollars. Devant son inefficacité, Shawinigan devra investir environ 80 millions de dollars additionnels pour établir une solution permanente. Face à la pression populaire, le maire Michel Angers brandit deux études qui lui recommandaient de continuer d’y puiser son eau.

L’affaire est délicate et fait l’objet d’une procédure judiciaire. Devant une trentaine de personnes qui assistaient à la séance du conseil municipal de mardi, Michel Angers a annoncé que la ville a rendu publics sur son site internet des rapports qui n’avaient jamais été publiés depuis leur rédaction en 2010.

La semaine dernière, des ingénieurs sur une base anonyme mentionnaient dans le quotidien régional que le projet de la ville de Shawinigan était basé uniquement sur des considérations politiques et qu’aucune analyse n’avait été faite à l’époque. Évidemment, le conseil municipal a été un peu choqué de cette situation-là et suite à une discussion que nous avons eue, nous avons décidé de mettre en ligne sur notre site internet l’ensemble des études faites en 2010 qui confirmaient hors de tout doute qu’il était possible de continuer à puiser l’eau dans nos lacs. On s’est basé sur ces firmes nationales réputées pour prendre nos décisions , explique le maire Michel Angers.

Les firmes d’ingénieries IMS, Mesar et Pluritec proposaient en 2010 de changer la source d’approvisionnement en eau de la ville afin de la puiser dans la rivière Saint-Maurice. Il en aurait coûté 100 millions de dollars.

Publicité

Deux autres firmes ont ensuite réévalué cette proposition. Elles ont toutes deux recommandé d’analyser la possibilité de poursuivre l’alimentation en eau dans les lacs des Piles et à la Pêche. Dessau estimait que ce scénario allait non seulement permettre d’économiser 42 millions de dollars, mais aussi d’économiser 500 000 $ par années.

La firme BPR renchérissait un mois plus tard, mentionnant que de conserver les sources d’alimentation existante allait conduire à une réduction substantielle du coût du projet de mise aux normes.

Il y avait une grande économie et dans ce contexte, on considère avoir fait un excellent choix. Le lac des Piles fonctionne bien et alimente 20 000 citoyens. Personne n’en parle parce que l’usine fonctionne bien. Dans le cas du Lac-à-la-Pêche, je rappelle que le problème n’est pas un problème d’approvisionnement en eau, mais bien de filière de traitement qui ne fonctionne pas.

Une séance d’informations publique?

André Berthiaume, le citoyen qui a sonné l'alarme dans le dossier de l'usine de traitement d'eau potable du Lac-à-la-Pêche en août 2021 s’est présenté au micro lors de la période de questions qui a suivi la séance du conseil municipal. Il a demandé au maire Michel Angers de tenir une séance d’Informations publique sur l’ensemble du dossier.

Placer des études sur votre site internet ne remplacera pas une séance d’information et ne permet pas de répondre aux questions des citoyens , a-t-il lancé.

Publicité

Michel Angers n’a pas complètement écarté cette idée et affirme avoir l’intention de discuter avec ses collègues du conseil municipal de la pertinence de tenir une telle activité.

La ville a-t-elle décidé de publier ces rapports 13 ans plus tard pour calmer la pression populaire?

Ce n’est pas dans la pratique d’une ville de dévoiler l’ensemble des études et analyses qu’on fait. Toutefois, compte tenu du débat en cours concernant cette prise d’eau, je pense qu’il était tout à fait sage de mettre cette information-là au service de l’ensemble de la population. À la lecture de ces documents, je pense que les gens vont comprendre assez facilement la raison pour laquelle on s’est appuyés sur ces études , rétorque le premier magistrat.

Michel Angers persiste et signe.