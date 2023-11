Israël a affirmé que ses troupes se trouvent désormais « au coeur » de la ville de Gaza, où les combats se sont intensifiés ces derniers jours, après un mois d'une guerre meurtrière déclenchée par l'attaque du Hamas sur son territoire.

Nous sommes au cœur de la ville de Gaza , a déclaré mardi soir à la presse le ministre de la Défense Yoav Gallant, soulignant la détermination d'Israël à détruire le Hamas .

Dans une allocution télévisée, le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a répété qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu tant que les otages aux mains du Hamas n'auront pas été libérés, tandis que son pays se recueillait dans le silence, la prière et les larmes en hommage aux victimes de l'attaque du mouvement palestinien le 7 octobre qui a traumatisé le pays.

Ouvrir en mode plein écran Des rassemblements ont été organisées dans plusieurs villes du monde pour marquer un mois de guerre entre Israël et le Hamas. Notamment, à Jérusalem, une vigile en hommage aux otages toujours détenus a eu lieu devant le mur des Lamentations. Photo : Reuters / Dedi Hayun

Les atrocités ont laissé une cicatrice terrible, des traumatismes au niveau personnel mais aussi au niveau national , a dit Asher Cohen, le président de l'université hébraïque de Jérusalem, dont plusieurs diplômés ont été tués.

Au moins 1 400 personnes sont mortes côté israélien, en majorité des civils tués le jour même de l'attaque du Hamas, la plus meurtrière de l'histoire d'Israël, selon les autorités israéliennes, qui ont aussi dénombré plus de 240 otages enlevés.

Nouveaux appels à un cessez-le-feu

Côté palestinien, le désespoir est prégnant après un mois de bombardements ininterrompus, malgré les appels au cessez-le-feu répétés de l' ONU , d' ONG et de dirigeants du monde arabe et d'autres pays.

Arrêtez cette guerre injuste[...]. Ils prennent pour cible des civils dans leurs maisons. Arrêtez cette machine à détruire. Sauvez-nous , a imploré mardi Hicham Koulab, un déplacé palestinien, rattrapé par les bombardements à Rafah, dans le sud du territoire.

Plus de 10 300 personnes, en majorité des civils, dont 4237 enfants, ont péri à Gaza depuis le 7 octobre, selon le bilan mardi du ministère de la Santé du Hamas, et le territoire en état de siège compte plus de 1,5 million de déplacés internes, dans des conditions très précaires.

Le patron de l' ONU , António Guterres, a déploré que Gaza soit devenu un cimetière pour les enfants .

Mais l'idée d'un cessez-le-feu a aussi été rejetée par les États-Unis, proches alliés d'Israël, qui insistent sur le droit d'Israël à se défendre tout en préconisant des pauses humanitaires .

Alors qu'Israël s'est retiré unilatéralement de Gaza en 2005 après 38 ans d'occupation, M. Nétanyahou a affirmé à la chaîne américaine ABC News lundi soir que son pays prendrait, pour une durée indéterminée, la responsabilité générale de la sécurité dans le territoire palestinien pour empêcher un retour du Hamas, organisation qualifiée de terroriste par les États-Unis et l'Union européenne.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a rencontré des soldats à Tzéélim, en Israël, le 7 novembre 2023. Photo : Reuters / Haim Zach

De façon générale, nous ne soutenons pas une réoccupation de Gaza , a réagi Washington.

Selon nous, les Palestiniens doivent être au centre de ces décisions. Gaza est un territoire palestinien et restera un territoire palestinien , a ajouté le porte-parole du département d'État américain, Vedant Patel.

La sécurité des travailleurs humanitaires menacée

Mardi, Médecins Sans Frontières (MSF) a annoncé la mort d'un de ses membres à Gaza, tué lors d'un bombardement sur le camp de réfugiés de al-Chati.

L' ONG a souligné qu'un cessez-le-feu était une condition sine qua non pour pouvoir organiser une réponse humanitaire.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a appelé les parties à mettre fin aux souffrances des civils, déplorant une faillite morale .

Cette organisation a annoncé mardi qu'un de ses convois d'aide humanitaire vers l'hôpital al-Quds du Croissant-Rouge palestinien avait été ciblé par des tirs, dont il n'a pas précisé la provenance.

Ce ne sont pas des conditions dans lesquelles le personnel humanitaire peut travailler , a déclaré William Schomburg, responsable local de l'organisation. Des dizaines de travailleurs humanitaires et de médecins ont déjà péri dans le conflit.

Les bombardements se poursuivent

L'armée israélienne a dit mardi avoir sécurisé un bastion militaire du Hamas [...] saisissant missiles, lanceurs antichars, armes et divers matériels de renseignement , et avoir détruit des tunnels du Hamas .

Les 2,4 millions de Palestiniens, piégés dans le territoire de 362 km², sont soumis depuis le 9 octobre à un siège total qui les prive de livraisons d'eau, d'électricité et de nourriture, après plus de 16 ans de blocus israélien.

L'armée israélienne a multiplié les appels aux habitants de Gaza à quitter le nord de la bande de Gaza pour se réfugier au sud, plus sûr selon elle. Mais les bombardements israéliens continuent de toucher aussi cette partie du territoire.

Les Juifs [Israéliens] disent d'aller en lieu sûr. Il n'y a pas d'endroit sûr dans la bande de Gaza , s'est insurgé Bilal Loubad, un déplacé palestinien à Rafah, parmi des personnes se recueillant autour des dépouilles de proches tués dans une frappe.

Mardi, des milliers d'habitants dont des enfants ont pris la route à pied vers le sud, certains arborant des drapeaux blancs, devant des chars israéliens.

Ouvrir en mode plein écran Des milliers de Palestiniens ont évacué la bande de Gaza mardi. Photo : Reuters / Ahmed Zakot

Je ne pensais que ce serait si long , témoigne Amira Al-Sakani au terme de son périple vers le sud, en serrant dans ses bras l'un de ses enfants en bas âge. Elle dit avoir vu des corps sur le chemin, certains en morceaux .

Selon le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, des dizaines de corps et de personnes blessées se trouvent toujours sur les routes entre le nord et le sud de la bande de Gaza, et Israël ne laisse pas les ambulances les [...] évacuer .

Attente d'évacuations

Des centaines de personnes, détentrices de passeports étrangers, ont encore attendu mardi au poste-frontière de Rafah, seul point de passage de la bande de Gaza non contrôlé par Israël, d'être évacuées vers l'Égypte, a constaté un journaliste de l' AFP .

Des arrivées côté égyptien ont été observées par l' AFP , notamment une femme palestinienne blessée transférée dans une ambulance égyptienne.

Ouvrir en mode plein écran Des ambulanciers en attente de pouvoir traverser au poste-frontière de Rafah. Photo : Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Des dizaines de blessés palestiniens et des centaines de détenteurs de passeports étrangers avaient été déjà évacués entre le 1er et le 3 octobre, avant que le poste ne soit temporairement refermé.

La communauté internationale craint une extension du conflit. Les échanges de tirs continuent à la frontière israélo-libanaise, entre l'armée israélienne d'une part, et le Hezbollah allié du Hamas.

M. Nétanyahou a prévenu mardi soir que le Hezbollah ferait l'erreur de sa vie s'il entrait de plain-pied à la guerre.

Les violences se sont également multipliées en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, où plus de 150 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis le 7 octobre, d'après l'Autorité palestinienne.