Après 105 ans, la Bijouterie René Guérin ferme ses portes

La bijouterie René Guérin, située dans l’arrondissement La Baie, à Saguenay, accueillera « dans les prochains mois » ses derniers clients. Le commerce met la clé sous la porte après trois générations et 105 ans d’activités.

Le magasin écoulera tout d’abord au rabais ses inventaires. Il en a fait l'annonce sur sa page Facebook, lundi. Une publication qui a suscité plus de 400 réactions et des centaines de partages.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

À son ouverture en 1918, la bijouterie portait un nom différent : celui de Joe Guérin, le grand-père du propriétaire actuel. Le Jonquiérois avait décidé d’emménager à La Baie par amour. À l’époque, les choses étaient bien différentes.

Il faisait beaucoup d'horlogerie , explique Jean Guérin. Maintenant, avec les montres à quartz, on fait plus des changements de piles que du nettoyage de montres.

Ouvrir en mode plein écran La bijouterie René Guérin a vu le jour en 1918. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

C’est son père, René Guérin, qui a changé le nom de l’entreprise lorsqu’il en a pris les rênes dans les années 1950. Jean Guérin, quant à lui, a préféré conserver la même enseigne.

Publicité

Je venais voir mon père en ne pensant pas que ça allait être à moi un jour. C'est ma mère qui a un peu forcé la note pour m'orienter un peu vers ça , dit-il en souriant. J'ai embarqué dans le bateau en me disant que je pourrais faire autre chose. Mais ça a fonctionné! , explique Jean Guérin.

Retraite

Si la bijouterie ferme ses portes, ce n’est pas parce que les affaires vont mal. C’est plutôt que Jean Guérin a envie de prendre sa retraite après 47 ans de service. Il admet cependant qu’il aurait préféré léguer son établissement à l’un de ses enfants.

C'est sûr qu'après 105 ans, on voudrait peut-être que ça continue. Quand j'ai passé le cap du 100e anniversaire, je me disais : "bon, regarde, au moins on a passé le cap". Peut-être que dans ma tête je me suis mis ça plus facile , confie le bijoutier. La nouvelle génération des Guérin a toutefois pris d’autres chemins.

Ouvrir en mode plein écran Jean Guérin soutient qu'une bonne partie de sa clientèle est composée des petits-enfants des premiers acheteurs de la boutique. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Celui qui attend Jean Guérin sera fait d’activités sportives. Un petit peu de sport, et avec des voyages, pourquoi pas? , conclut-il.

Avec les informations de Rosalie Dumais-Beaulieu