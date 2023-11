Une graphiste des Maritimes conçoit trois timbres festifs pour Poste Canada

Depuis 1964, Poste Canada propose chaque année des timbres pour les fêtes. Cette année, c’est une artiste des Maritimes qui en est la conceptrice. Les trois timbres qu’elle a conçus présentent un éventail diversifié de paysages d’hiver de tout le pays.

La graphiste Jocelyne Saulnier réside à Riverview, au Nouveau-Brunswick, et est originaire de Pubnico Ouest, en Nouvelle-Écosse.

Il y a environ deux ans, l’équipe de Poste Canada a communiqué avec elle pour débuter ce projet. Ils ont peut-être eu un bon mot de quelqu’un, ont vu mon portfolio et se sont dit que je pourrais peut-être dessiner des timbres , relate Jocelyne Saulnier.

La graphiste a reçu comme commande de créer une série de trois timbres, aux allures hivernales.

Jocelyne Saulnier avait carte blanche pour la réalisation de son projet, mais devait trouver un design que la plupart des Canadiens allaient aimer, qui serait accessible.

J’ai décidé de faire un panorama du Canada , raconte-t-elle. Je voulais faire l’ouest, avec une scène de montagne, puis un autre timbre qui pourrait être le Québec et l’Ontario, et puis l’est [avec le bord du littoral].

Ouvrir en mode plein écran Les motifs des trois timbres conçus par Jocelyn Saulnier présentent un village de montagne (tarif du régime intérieur), un étang gelé idéal pour patiner dans une vallée enneigée (tarif des envois à destination des États-Unis) et un paysage côtier (tarif du régime international). Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Robinson

La graphiste affirme qu’une grande partie du projet a été de trouver l’illustrateur idéal pour dessiner ses croquis.

Je devais trouver quelqu’un qui travaillait bien avec la neige et le blanc , souligne-t-elle. Parce que la neige, ce n’est pas juste du blanc. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du gris dedans.

Son choix s’est arrêté sur l’illustrateur Tim Zeltner, qui a utilisé des tons froids et des images superposées pour créer une impression de profondeur et de perspective.

Un projet personnel

Ce n’est pas la première fois que Jocelyne Saulnier conçoit un timbre.

Elle en avait fait un, lors de son projet de fin d’année en design à l’Université Nova Scotia College of Art and Design (NSCAD), un établissement d’enseignement supérieur en arts et médias canadiens à Halifax.

À l’époque, elle avait aussi rencontré un designer de timbres chez Poste Canada et avait été fortement interpellée par cette forme de création.

Ouvrir en mode plein écran Avec la conception de ses timbres, Jocelyne Saulnier réalise un rêve. Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Robinson

Pour Jocelyne Saulnier, il s’agit d’un rêve devenu réalité, d’avoir été choisi par Poste Canada pour réaliser les timbres pour les fêtes 2023.

C’est tellement excitant. C’est vraiment cool! Je dirais que c’est probablement le plus gros highlight de ma carrière , dit-elle. J’aime beaucoup cela que Poste Canada apprécie les artistes et les designers. Le fait qu’ils nous embauchent, c’est vraiment touchant.

Au total, 40 000 timbres ont été produits, et sont en vente depuis le 2 novembre.

