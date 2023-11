La Fondation du Patro de Jonquière lance sa 32e campagne de financement

La Fondation du Patro de Jonquière lance sa 32e campagne annuelle de financement. Deux président d’honneur sont responsables de la collecte en cette année du 75e anniversaire de l’organisme.

Il s’agit de l’avocat Charles Cantin et de l’homme d'affaires Sylvain St-Pierre, du restaurant Cora de Chicoutimi, qui ont tous deux fréquenté le Patro dans leur jeunesse.

Selon la directrice générale Sophie Bouchard, l’argent amassé servira à poursuivre la mission de l'organisme d'offrir des services de sports et d’animation aux jeunes issus de milieux défavorisés.

Ce qui rend dans notre mission vraiment primaire, c'est vraiment d'aider les gens de la communauté à avoir accès au milieu de vie comme le Patro. Ceci dit, on a beaucoup de partenaires qui nous aident financièrement. Mais la campagne de financement de la Fondation René Bertrand vient vraiment clôturer ce financement-là et permet à chaque année de bonifier davantage les inscriptions et de minimiser les coûts d'inscription pour les activités , a indiqué Sophie Bouchard.

Une soirée de retrouvailles des anciens du Patro aura lieu en janvier. Les résultats de la campagne de financement seront connus le 24 février lors d’une journée familiale.

L'an dernier, plus de 250 000 dollars avaient été amassés.