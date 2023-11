Record d’ours noirs tués en C.-B. : le public est appelé à en faire plus pour les protéger

Selon les plus récentes données du Service des agents de protection de la faune de la Colombie-Britannique (BCCOS), 460 ours noirs ont dû être abattus au cours des 9 premiers mois de l’année 2023, le nombre le plus élevé pour la même période au cours des 10 dernières années.

Durant cette période, les agents ont aussi reçu plus de 21 000 appels de service, un nombre qui a aussi atteint des sommets pour les neuf premiers mois de l'année, en 2023.

Devant cette augmentation significative des confrontations entre ours et humains, experts et membres du public soulignent l’urgence d'éliminer les sources de nourriture qui attirent les ours dans les villes.

Corey Hardeman, qui vit à Prince George, a vu des agents abattre un jeune ours alors qu'il se nourrissait de pommes qui jonchaient le sol. L’incident l’a bouleversée, raconte-t-elle.

Je ne pense pas que les ours veuillent vraiment être en ville. Ce n'est pas un endroit sûr pour eux. Mais si c'est là que se trouve la nourriture, c'est là qu'ils seront , constate-t-elle.

Bien que les agents de protection de la faune assurent n’opter pour l’abattage qu'en dernier recours, lorsque la sécurité du public est menacée, Corey Hardeman aimerait que les membres du public prennent leurs responsabilités.

J'aimerais voir beaucoup plus de diligence et de vigilance [...] afin que nous n'attendions pas la fin de la saison [...] pour nous dire soudainement [que nous devrions apporter nos déchets à l'intérieur].

Besoin de manger avant d’hiberner

Selon les experts, c'est en août et en septembre que les ours ont le plus faim, car ils essaient de grossir avant l'hibernation.

Il semble que ce fut une année inhabituelle, avec un nombre élevé de conflits conduisant à un nombre élevé de décès d'ours , reconnaît toutefois Cole Burton, professeur adjoint de biologie faunique à la faculté de foresterie de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC).

D’après lui, les feux de forêt et la sécheresse sans précédent qui ont touché la Colombie-Britannique cette année ont perturbé les cultures de baies, un élément important de l’alimentation des ours, ce qui a contribué à les rapprocher des villes pour chercher de la nourriture.

Il souligne par ailleurs que les changements climatiques jouent un rôle dans l’équation.

Il ne fait aucun doute que les changements climatiques ont des effets importants sur les écosystèmes, en termes de nourriture, de disponibilité de la nourriture naturelle, qu'il s'agisse de baies ou de saumons. Certains de ces événements extrêmes comme les sécheresses, les incendies, les inondations ont un impact certain sur la faune et la flore , explique-t-il.

Éliminer les attractions

Selon la coordonnatrice communautaire auprès de WildsafeBC, à Kamloops, Olivia Lemke, le public doit faire sa part pour assurer la sécurité des ours, en ne leur permettant pas d’accéder à leurs ordures, par exemple.

Elle conseille de ranger les bacs verts, qui contiennent les déchets biodégradables, à l'intérieur entre les collectes ou de les munir d’un verrou.

Elle suggère aussi de récolter les fruits des arbres dès qu'ils sont mûrs.

L’objectif, plutôt que d’avoir à relocaliser les ours, est d’éviter qu’ils s’habituent à la vie près des humains. Cela contribuera à les protéger aussi, ainsi que les autres animaux sauvages, selon elle.

C'est en s'attaquant à la racine du problème, en éliminant ce qui attire les animaux dans notre communauté et les pousse à entrer en conflit avec nous, que la stratégie sera la plus efficace , estime-t-elle.

D'après les informations de Lyndsay Duncombe