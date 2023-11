Une attaque au rançongiciel est à l'origine de l'interruption de service qui affecte la Bibliothèque publique de Toronto (TPL) depuis plus d'une semaine.

La TPL a confirmé la nature de l'attaque dans un communiqué mardi matin, affirmant qu'elle collabore avec des experts tiers en cybersécurité et les forces de l'ordre pour aider à résoudre le problème.

La TPL s'est préparée de manière proactive aux problèmes de cybersécurité et a rapidement pris des mesures pour atténuer les répercussions potentielles , indique le communiqué.

Un certain nombre de services, dont la page web de la bibliothèque, les comptes d'utilisateurs en ligne ou encore les services d'impression et d'informatique ne sont plus offerts depuis la cyberattaque du 27 octobre et ne seront probablement pas pleinement rétablis avant une semaine, selon le service public.

Les lignes téléphoniques et le wi-fi fonctionnent dans toutes les succursales de la bibliothèque, qui sont ouvertes au public comme prévu.

La porte-parole de la TPL , Ana-Maria Critchley, assure qu'il n'y a toujours aucune preuve que des informations personnelles des clients ou du personnel aient été compromises.

Les perturbations touchent des utilisateurs

Alors que l'attaque fait l'objet d'une enquête, certains utilisateurs de la bibliothèque affirment que l'interruption du service constitue un inconvénient.

Kyle Simmons dit qu'il se rend régulièrement à la succursale près de College et Spadina pour emprunter des livres et des films. Il constate que cela a été un peu moins efficace cette semaine. Il se dit toutefois plus frustré par la perte des emprunts numériques, parce qu'il a l'habitude de consommer des livres en ligne ou en balado tout le temps .

Cependant, il affirme qu'il s'agit de petits désagréments et il ne s'inquiète pas du fait que la TPL a imputé l'interruption à une attaque au rançongiciel.

Je ne sais pas quelles informations sensibles ils pourraient obtenir, à part mon nom et mon adresse, et les livres étranges que je lis. Je ne suis pas trop inquiet.

La mairesse de Toronto a eu une réaction similaire lorsqu'on l'a interviewée mardi sur l'attaque. Je ne pense pas que nous recueillons des informations importantes. Nous ne demandons pas d'argent aux gens dans les bibliothèques, a déclaré Olivia Chow.

Elle assure que la Ville examinera l'attaque et espère que les services informatiques et d'impression reviendront rapidement pour ceux qui en dépendent.

