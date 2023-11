Des réactions mitigées au Saguenay-Lac-Saint-Jean à la mise à jour économique

Les réactions ont été nombreuses dans la région après l’annonce par le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, de sa mise à jour économique. Si certains acteurs saluent les bonnes intentions du gouvernement, des organismes communautaires déplorent que les sommes soient insuffisantes.

Québec a notamment annoncé un investissement de 1,8 milliard de dollars sur cinq afin de construire 8000 logements sociaux et abordables. Bien que la coordonnatrice de Loge m'entraide, Sonia Côté, salue l'engagement de Québec sur ce plan, elle déplore l'absence de précisions quant au nombre de logements sociaux qui seront construits sur les 8000 annoncés.

Elle craint qu'un trop grand nombre de nouvelles constructions soient dans les mains du marché privé.

Encore faut-il que ce soit du logement social, parce qu'on ne sait pas si c'est du logement social. Alors pour nous à court terme, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le projet de coopérative d'habitation La Solidarité? À long terme, c'est sûr que 8000 logements pour l'ensemble du Québec sur cinq ans, est-ce que c'est ça qui va permettre de contrer cette crise du logement majeure qu'on vit? , s’est-elle questionnée.

Ouvrir en mode plein écran La coordonnatrice Sonia Côté de Loge m'entraide. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Aide alimentaire et lutte à la pauvreté

21 millions de dollars ont aussi été annoncés pour l’aide alimentaire au Québec, dont 10 millions pour le réseau des Banques alimentaires du Québec. Celles-ci demandaient toutefois 18 millions.

L’organisme Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean reste sur sa faim.

C’est sûr que le manque à gagner de 8 millions, ça a quand même un impact considérable, mais on va travailler avec le 10 millions. On va s'adresser à nos fournisseurs habituels pour compenser le plus possible , a affirmé son directeur, Yannick Soumis.

Ouvrir en mode plein écran Yanick Soumis est le directeur de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Le ministre Eric Girard a aussi annoncé une indexation de 5,08 % au régime fiscal des particuliers pour 2024, ce qui représente une somme de 2 milliards de dollars.

Publicité

L’organisme Accès conditions vie Lac-Saint-Jean-Est estime toutefois qu’il ne s’agit que d’un faible revenu supplémentaire pour l’aide sociale.

Deux milliards, c'est énorme, c'est beaucoup, mais en fait, dans le quotidien d'une personne à l'aide sociale, on parle de 37 $ de plus par mois, alors c'est des peanuts , a déploré la directrice générale, Manon Girard.

Changements climatiques

Depuis un moment déjà, les municipalités réclament un soutien financier pour mieux lutter contre les changements climatiques. Le gouvernement leur versera 300 millions de dollars.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont Photo : Radio-Canada

Pour la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, le montant est insuffisant.

Publicité

À mon avis, ça va en prendre encore beaucoup plus. Glissements de terrain, les crues abondantes… On vit vraiment des changements qui ne peuvent pas être inclus à l'intérieur de nos budgets , a-t-elle signifié.

Elle salue toutefois les 15,5 millions de dollars pour rehausser l’aide d’urgence à l’itinérance.

Avec les informations de Mélissa Paradis