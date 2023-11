La police de Winnipeg enquête sur de possibles crimes haineux lors d’une manifestation

Alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit, le Service de police de Winnipeg enquête sur de possibles incidents à caractère haineux survenus lors de rassemblements en soutien à la Palestine.

Samedi dernier, après un rassemblement en appui aux Palestiniens devant le consulat américain de Winnipeg, des incidents visant des membres de la communauté palestinienne auraient eu lieu, selon des participantes.

Andrea Ganz et son amie auraient été invectivées par une femme alors qu’elles quittaient les lieux.

Ils ont commencé à nous crier dessus alors qu'on avait nos drapeaux palestiniens. "Pourquoi n'avez-vous pas des drapeaux canadiens? Retournez en Palestine" , raconte-t-elle. J'ai même été traitée de chienne.

Andrea Ganz affirme qu'un conducteur stationné à côté d’elles leur aurait proposé de se réfugier à l'intérieur de sa voiture et de fuir la scène.

En marge du même rassemblement, Selma Jbara et sa nièce de 11 ans auraient été interpellées par les forces de l’ordre.

Alors qu'elles brandissaient des drapeaux palestiniens aux fenêtres de leur voiture coincée dans la circulation, l’étudiante et sa nièce auraient été approchées par une policière en uniforme.

Elle a commencé à être violente. Elle a crié. Elle a dit des mots vulgaires envers moi et ma nièce , raconte-t-elle.

Ma nièce a commencé à pleurer, elle ne savait pas pourquoi, mais elle a commencé à dire "Je m'excuse, je m'excuse". La policière a dit à ma nièce "Je m'en fous. Vous êtes stupides de faire ça, d'aller à la manifestation" , relate la jeune femme.

Enlevez cette merde de mon visage , aurait alors dit la policière, en référence au drapeau palestinien que brandissait toujours l’étudiante.

Vous n'avez pas fait de bons choix , aurait-elle ajouté.

Demandant à savoir qui était la mère de la fillette, Selma Jbara aurait répondu être sa tante. Elle a regardé ma nièce et elle lui a dit "On va appeler les Services à l’enfant sur ta famille" , relate-t-elle.

La policière leur a alors donné une contravention de 298 $ parce qu’elles ne portaient pas leur ceinture de sécurité et que les clignotants de leur voiture n’étaient pas allumés. On a juste pris les contraventions. On avait peur , raconte Selma Jbara.

Elle affirme avoir contacté l’Organisme chargé des enquêtes sur l’application de la loi du Manitoba et avoir porté plainte pour crimes haineux à la police.

Plusieurs autres membres de la communauté palestinienne et arabe auraient également porté plainte en lien avec l’incident, selon elle.

Dans un courriel mardi, le Service de police de Winnipeg a déclaré enquêter sur les deux dossiers, qui ont été confiés à un coordinateur des crimes haineux de l'unité des crimes majeurs.

Selma Jbara affirme qu’elle et sa famille sont prêts à continuer leurs démarches pour obtenir réparation.

Avec les informations d'Antoine Brière