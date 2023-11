Une nouvelle vie pour des puits de pétrole désaffectés en Alberta

En Alberta, une nouvelle initiative visant à transformer d’anciens sites pétroliers en champs de production d'énergie solaire semble constituer un début de réponse à la lancinante question de quoi faire avec les dizaines de puits abandonnés ou inactifs répartis dans la province.

Le projet, porté par l’organisme RenuWell Energy Solutions, en est à sa phase pilote à Barnwell, au sud de Calgary, où l'installation de deux fermes solaires permettra de fournir de l’énergie à 300 foyers et alimenter 90 systèmes d’irrigation de terres agricoles avoisinantes.

Alyssa Bruce, la porte-parole de RenuWell Energy, explique que les sites ont été sélectionnés du fait qu’ils ont été si contaminés à cause de leur usage antérieur qu’ils ne peuvent plus servir pour l’agriculture.

L’initiative peut ainsi ouvrir la voie à d'autres projets similaires et, de cette façon, contribuer à atténuer les préoccupations liées au nombre impressionnant de puits de pétrole abandonnés ou inactifs en Alberta : 170 000, selon l’Agence de réglementation de l’énergie de l’Alberta.

D’ailleurs, le gouvernement provincial a déjà fait savoir qu’il est à la recherche de projets novateurs comme celui-ci.

Ouvrir en mode plein écran Alyssa Bruce, la porte-parole de RenuWell Energy, met en avant le potentiel du projet pour la diversification de la production d’énergie et son avantage à l’économie des communautés locales. Photo : Radio-Canada

Des retombées économiques

C’est notamment pour cette raison que Daryl Bennett, le directeur du groupe Action Surface Rights (ASR), qui représente les propriétaires fonciers de l'Alberta, voit l'initiative d’un bon œil.

D’après lui, de nombreux propriétaires de terrains agricoles sont très réceptifs au projet, car il leur apportera des revenus compensatoires en recevant des loyers pour l’usage de leurs propriétés.

Le projet représente également une source de recettes provenant de taxes foncières pour le district de Taber, dont fait partie Barnwell.

Des risques aussi

Mais ce type de projet représente aussi un risque pour les propriétaires terriens. Comme le souligne Daryl Bennett, il s’agit d’une entente commerciale en vertu de laquelle les propriétaires n’ont aucun recours en cas de problème dont, par exemple, une faillite de RenuWell Energy.

Ouvrir en mode plein écran Darryl Bennett, qui représente les propriétaires des terrains, relève les risques que pose l'absence de réglementation du secteur des énergies renouvelables pour ce qui a trait au financement de la remise en état des sites après usage. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

En effet, en Alberta, lorsqu’une entreprise de production d'énergie renouvelable fait faillite, personne n'interviendra pour financer la remise en état, comme c'est le cas pour l’industrie des sables bitumineux.

Publicité

Celle-ci finance l’Association des puits orphelins de l’Alberta, pour qu'elle s’occupe du processus d’abandon et de remise en état d’un puits lorsque la compagnie exploitante fait faillite et qu’il n’y a aucune autre entité pour en assumer la responsabilité financière et légale.

Alyssa Bruce soutient que ces projets solaires ont un grand potentiel pour la diversification de la production d’énergie et l’économie des communautés locales et celle de l'ensemble de la province.

Avec les informations d'Anne-Marie Trickey