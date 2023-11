Parmi les résultats d’élections dans une trentaine d’États qui ont eu lieu hier, il y en a certains qui vont faire réfléchir dans les rangs démocrates. Ceux qui étaient en proie au doute sur la présidentielle de 2024 après des sondages qui donnent l'avantage à Donald Trump peuvent être plus optimistes.

On a beau le répéter, rien n’est encore joué, à un peu moins d’un an du grand rendez-vous électoral. Soit.

Mais le plus récent sondage publié en fin de semaine dans le New York Times a eu l’effet d’un sérieux coup de semonce pour les démocrates. Avec des avances de 4 à 10 points en faveur de Donald Trump dans 5 États-clés tels que le Michigan, la Pennsylvanie et la Georgie, certains commencent à paniquer dans les rangs démocrates.

Et selon le dernier sondage CNN réalisé par la maison de sondages SSRS, Donald Trump devancerait de peu le président Biden, 49 % contre 45 % parmi les électeurs inscrits, dans un hypothétique match revanche.

Or, si l’on se fie aux résultats d’élections d’hier, il y a certaines données qui sont de nature à encourager les démocrates.

Glenn Youngkin, potentiel candidat à la présidentielle américaine a fait campagne pour obtenir une majorité républicaine à la législature de la Virginie. Sans succès.

D’abord en Virginie, les républicains cherchaient à obtenir le contrôle total de l'Assemblée législative. Le gouverneur conservateur Glenn Youngkin, que certains voient comme un potentiel candidat à la présidentielle (plus que probablement pour celle de 2028) avait pour mission d’essayer de conserver la Chambre des représentants, mais surtout de ravir la majorité aux démocrates au Sénat.

De cette façon, ils pouvaient ainsi peindre davantage en rouge cet État que l’on dit pourpre (par sa récente prédominance bleue démocrate).

Des stratégies républicaines aux résultats mitigés

Ce qui était vraiment intéressant ici, c’était de voir la stratégie républicaine d’essayer de séduire l’électorat sur le dossier de l’avortement en proposant un seuil de 15 semaines pour les interruptions volontaires de grossesse, ce qui est moins strict que les interdictions qui ont été imposées dans d'autres États contrôlés par les républicains. Or, encore une fois, le vote démocrate s’est fortement fait entendre.

Résultat, non seulement, les démocrates ont gardé les rênes du Sénat virginien, mais de plus ont damé le pion aux républicains en leur arrachant la Chambre des représentants, ce qui envoie dans les cordes le gouverneur Youngkin, tout en anéantissant probablement ses espoirs de course à la Maison-Blanche.

Le gouverneur démocrate du Kentucky, Andy Beshear a réussi à décrocher un deuxième mandat, ce qui est un bon signe de la mobilisation du parti dans cet État

Plus anecdotique, mais non moins significatif, au Kentucky, le gouverneur Andy Beshear, un démocrate bénéficiant d'un taux d'approbation élevé, a remporté un second mandat face à Daniel Cameron, le procureur général républicain de l'État, qui avait l’appui de Donald Trump.

Les républicains du Kentucky ont dépensé 30 millions de dollars en publicités dans une campagne qui liait Beshear à Biden dans l'espoir de décourager les électeurs du Kentucky de voter pour le gouverneur démocrate sortant. Mais cela n'a pas eu les résultats escomptés.

Le droit à l’avortement reste porteur pour les démocrates

À maintes reprises depuis la chute de Roe contre Wade après la décision historique de la Cour suprême des États-Unis en 2021, les électeurs ont exprimé leur colère, leur peur et leur frustration envers les candidats républicains qui se sont soudainement retrouvés en désaccord avec les électeurs sur les restrictions de l'avortement.

Dans un Ohio aux mains des républicains et qui avait voté pour Donald Trump en 2020, les progressistes proposaient d’enchâsser dans la Constitution de l’État la protection du droit à l’avortement pour éviter le retour d’une loi interdisant l’avortement au moment où l’activité cardiaque fœtale peut être détectée, soit dès six semaines de grossesse.

Les électeurs de l'Ohio ont voté en faveur d"amender la Constitution de l'État pour y inclure la protection du droit à l'avortement.

La mesure a donc été plébiscitée par les électeurs, ce qui envoie encore un signal très clair aux républicains qu'ils risquent encore de perdre des plumes s’ils s’entêtent à faire campagne sur cet enjeu en 2024.

Après le Michigan, le Kansas, le Kentucky et le Montana, et maintenant l’Ohio, le pari démocrate de mobiliser les électeurs sur ce fameux droit à l’avortement semble encore porter fruit et l’équipe de Joe Biden entend bien utiliser cet atout d’ici novembre 2024.

Il ressort en tout cas que selon les résultats de ces nombreuses élections d’hier, la mobilisation des démocrates continue d’être sous-évaluée dans les sondages qui donnent l'avantage aux républicains. Ce qui peut soulager le parti de Joe Biden pour 2024. En tout cas, pour l’instant…

Les faiblesses de Biden

Car, il n’en demeure pas moins que l’âge du président inquiète et repousse les électeurs. Celui qui aura 81 ans le 20 novembre prochain n’a plus la vivacité d’esprit d’il y a quelques années et son état ne risque pas de s’améliorer.

Même si Donald Trump qui a 77 ans montre de plus en plus des signes de déclin lors de ses apparitions en public en se trompant souvent de dates ou de circonstances, les électeurs gardent une perception de plus grande vaillance chez Trump que chez Biden.

Les "Bidenomics", symboles des bons coups de Joe Biden selon les démocrates ne semblent pas convaincre les électeurs américains.

L’autre faiblesse de Biden et des démocrates, c’est leur capacité à vendre leur bilan économique. Son concept de Bidenomics censé représenter la croissance rapide de l'emploi, les milliards de dollars de dépenses pour les routes, les ponts et les projets d'énergie renouvelable sous sa direction, ne trouve pas grand écho chez l’électeur moyen qui boude ces bons coups démocrates, embrumés par l’inflation qui suscite encore la grogne, même si elle est en baisse constante.

Une enquête de l'Université du Michigan sur les attitudes à l'égard de l'économie a révélé que 20 % des consommateurs ont déclaré que leurs finances personnelles s'étaient détériorées entre l'investiture du président Biden et le mois de septembre de cette année.

De piètres choix pour les Américains

Dans le contexte où les électeurs américains ne sont pas du tout enthousiastes à l’idée de devoir choisir encore une fois entre Joe Biden et Donald Trump, les options commencent à manquer.

Biden et Trump ont tous deux des cotes de popularité très inférieures à la moyenne : 36 % d'opinions favorables contre 59 % d'opinions défavorables pour Biden, 38 % d'opinions favorables contre 56 % d'opinions défavorables pour Trump. On ne peut pas dire que cela soit très motivant pour les électeurs de se déplacer pour aller voter dans un an.

Pour l'instant, les problèmes judiciaires de Donald Trump n'ont pas entamé l'appui de ses partisans.

Chez les républicains, Donald Trump semble bel et bien indétrônable de son titre de favori pour remporter la course à l’investiture du parti. Le troisième débat de ce soir en Floride ne changera probablement pas grand-chose.

Avec un DeSantis en perte de vitesse constante, Nikki Haley, ancienne gouverneure de la Caroline du Sud, semble avoir un peu plus le vent dans les voiles, mais même si les autres candidats se désistaient en sa faveur, elle n’arriverait même pas à faire tanguer l’ancien président républicain sur sa solide base.

Quant à Joe Biden, il est actuellement défié entre autres par Dean Phillips, un représentant du Minnesota. Crédité d’environ 10 % depuis le lancement de sa campagne il y a quelques semaines, il n’a pas grand chance d’aboutir en tant que candidat démocrate pour 2024, puisque, jusqu’à preuve du contraire, il n’y aura pas de primaires démocrates, confirmant de facto la nomination de Joe Biden.

Oubliez la boule de cristal!

Les maisons de sondages et chroniqueurs politiques ont beau faire toutes les prévisions possibles, bien malin celui qui peut vraiment prédire ce qui va arriver d'ici le 5 novembre 2024. Les sondeurs se souviennent encore de novembre 2011 alors que bon nombre d'entre eux estimaient que Barack Oabama se dirigeait vers une inévitable défaite. Il fut réélu avec une confortable majorité face à Mitt Romney.

Le président américain Joe Biden de retour à la Maison-Blanche à Washington.

Tout est donc possible pour les démocrates. Avec une mobilisation qui ne se dément pas, des problèmes judiciaires et d’éventuelles condamnations criminelles pour Donald Trump l’an prochain qui pourraient entamer son éligibilité et une chambre des représentants menée de façon chaotique par la courte majorité républicaine, le parti de Joe Biden peut encore faire mentir les sondages commes ils l’ont fait à maintes reprises depuis 2020 et surtout, lors des élections de mi-mandat de 2022, où la vague rouge républicaine ne s’est pas concrétisée.

Mais là encore, tout est possible aussi pour les républicains. Une autre crise économique, des tensions internationales dramatiques qui s’enlisent et peut-être des gaffes ou problèmes de santé de Joe Biden et tout repart à zéro.

Bref, un an en politique américaine, c’est une éternité. Et certains risquent de trouver le temps long, dans un camp comme dans l’autre…