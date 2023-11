Le maire de Shawinigan confirme qu’il compte mandater une firme spécialisée pour analyser la gouvernance et les finances de Culture Shawinigan. A-t-il toujours confiance en Bryan Perro, le directeur général de l’organisme? Cela importe peu, selon lui.

C’est avec fermeté que le maire Michel Angers a commenté les informations dévoilées par le Nouvelliste. Avec un déficit de 780 000 $ cumulé lors de l’année en cours, des membres du conseil d’administration de Culture Shawinigan craindraient que l’organisme ne doive déclarer faillite ou faire une proposition à ses créanciers.

Il va falloir se questionner sur cette gouvernance. Financièrement, que s’est-il passé? On doit fouiller l’état financier avec nos comptables pour voir ce qui en est , explique le maire Angers.

Jamais avant le mois de juin, lui ou l’une des deux conseillères municipales qui siègent comme observatrice sur le conseil d’administration de Culture Shawinigan n’avait connaissance de ces déboires. Le déficit annoncé à la fin juin était bien loin des chiffres avancés à la fin septembre.

Qu’est-ce qui fait en sorte que ce déficit s’est creusé aussi rapidement? Je ne suis pas comptable. Des gens vont fouiller cette partie-là.

À maintes reprises, Michel Angers a rappelé que Culture Shawinigan est un organisme totalement indépendant de la ville, qui a le contrôle sur ses décisions et ses propres finances. Il assure ne s’être jamais ingéré dans ses affaires.

Nous sommes les bailleurs de fonds. Nous donnons des orientations, mais les décisions ultimes, ce sont eux qui les prennent. Je n'ai pris connaissance d’aucun compte-rendu qui est mentionné. Personne n’a vu ça. Pouf, c’est apparu dans la boîte courriel du journaliste du Nouvelliste et nous on doit maintenant en prendre acte. On va se faire accompagner pour prendre les actions nécessaires.

Bryan Perro sur la sellette?

Le malaise était palpable lorsque les conseillères municipales Jacinthe Campagna et Josette Allard-Gignac ainsi que le maire Angers ont été questionnés à savoir s’ils avaient toujours confiance au travail effectué par Bryan Perro.

J’ai de la misère à me prononcer, car je n’ai pas toutes les données en main. J’apprends encore des choses, il y a des choses que j’ai apprises ce matin dans le journal. Je n’ai pas les comptes-rendus. C’est difficile pour moi de me prononcer et je ne voudrais pas aller à l’encontre du conseil d’administration de culture Shawinigan qui a la responsabilité de dire s’ils ont encore confiance en sa direction , mentionne Jacinthe Campagna qui siège comme observatrice sur le conseil d’administration.

Le Nouvelliste rapporte que le conseil d’administration a pris la décision de renvoyer Bryan Perro. En entrevue à Toujours le matin, le principal intéressé a affirmé avoir toujours accès à ses outils de travail.

La notion de confiance, il n’y a qu’une seule personne à qui vous devez poser la question. C’est à la présidente du conseil d’administration. Je connais la réponse, mais ça lui appartiendra de vous la donner. Nous on va prendre les responsabilités qui nous incombent et les accompagner. Mon opinion personnelle ne compte pas et n’a aucune portée. Ils sont autonomes dans leur décision , a tranché le maire Angers.

Par voie de communiqué, la présidente du C.A de Culture Shawinigan, Claire Pépin, a annoncé qu’elle n’émettrait aucun commentaire, se concentrant actuellement sur une solution.