Les candidats à la mairie de Desbiens débattent de l’avenir de leur ville

Quatre candidats tentent d’accéder à la mairie de Desbiens. À l’approche des élections partielles qui se tiendront le 19 novembre, Radio-Canada les a invités mardi à présenter leur vision à l'occasion d’un débat. Voici un résumé des idées de Ginette Sirois, Gerry Desmeules et Claude Turcotte, qui ont accepté de se prêter au jeu. Émilie Côté a de son côté décliné l’invitation.

Ginette Sirois

La motivation première de Ginette Sirois est la situation préoccupante de la Ville et sa capacité à changer les choses . J’ai plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs publics et parapublics et les dossiers de la Ville, je les connais , mentionne d’emblée l’ancienne directrice générale du Cégep de Chicoutimi de 2003 à 2014.

Sa mission première : mettre de l’ordre dans les coffres de Desbiens. Pour ce faire, pas question d’augmenter les taxes des citoyens. Ginette Sirois miserait plutôt sur l’aide financière de Québec.

À travers les années, Desbiens a cumulé un déficit de 785 000 $ enregistré en 2021, ce qui a poussé le ministère des Affaires municipales à nommer un observateur indépendant, dont la mission est de remettre un rapport présentant des solutions.

Je ferais des démarches directement avec le ministère, car il y a une partie de cette dette-là qui a été encourue par des dépenses qui ont été faites de façon illégale , allègue-t-elle.

Ce n’est pas aux citoyens de Desbiens de payer si des dépenses ont été faites de façon irrégulière, à mon sens.

Selon elle, la priorité est de respecter le budget et de miser sur des pratiques de gestion saines . Il y a eu du laxisme , croit-elle. Des solutions figureraient également dans le projet québécois de loi 39, qui viendra modifier la fiscalité des villes s'il fait son bout de chemin.

Après le dépôt du rapport de l’observateur, le ministère des Affaires municipales pourrait opter pour une mise sous tutelle. La ministre Andrée Laforest n’exclut pas cette option.

Ginette Sirois perçoit la mise sous tutelle de manière positive. Je n’ai aucun problème. Ce qui compte, c’est de régler les finances de la Ville, peu importe qu’on appelle ça une tutelle ou un comité d’accompagnement ou quoi que ce soit. L’important, c’est d’accepter les mains tendues.

Pour donner un peu plus de vitalité à la ville et apporter des sous, la gestionnaire aimerait notamment mettre en place un miniparc industriel , augmenter l’offre récréotouristique et ajouter des sentiers pédestres pour les jeunes familles.

Elle souhaite également redorer l’image de deux de pique de Desbiens.

Gerry Desmeules

Né à Desbiens, Gerry Desmeules met de l’avant sa motivation à servir ses citoyens. J’ai toujours été engagé dans mon milieu et j’ai le goût de m’investir dans notre propre ville , dit-il en introduction.

Pour redresser les finances de la Ville, il refuse lui aussi d’imposer une taxe aux citoyens. Il y a déjà une taxe spéciale qui a été donnée aux citoyens, donc la dette est en train de se faire rembourser, en quelque sorte.

Il promet de se fier à l’expertise des employés de la Municipalité qui sont actuellement en place.

On peut faire plus avec moins. On a des employés d’expérience qui peuvent nous donner des recommandations et faire en sorte qu’on puisse s’occuper de nos infrastructures sans nécessairement couper dans les services.

Je m’engage à assurer une saine gestion selon les règles municipales, à partager toute l’information disponible pour plus de transparence et à faire de bons choix au meilleur de ma connaissance dans votre intérêt, et à travailler pour que votre compte de taxes soit le plus raisonnable possible et à redorer l’image de notre ville , ajoute-t-il.

À ses yeux, les administrations précédentes ont fait preuve de manque d’expérience. La direction générale a trop souvent changé en peu de temps, ce qui peut expliquer l’important déficit accumulé au fil des années, a-t-il poursuivi.

Selon lui, il est possible de couper dans des dépenses non essentielles, sans mettre à mal les services de base, comme le traitement des eaux et le maintien des infrastructures vieillissantes. Il va falloir réévaluer certains programmes et couper des dépenses non essentielles.

Celui qui a dirigé le Parc de la caverne du Trou de la Fée pendant 20 ans met à l'avant plan son expérience en gestion et son leadership. J’ai fait du parc un attrait touristique incontournable dans la région. J’ai multiplié par six le chiffre d’affaires.

Pour Gerry Desmeules, la possible mise sous tutelle est une bonne chose. Là-dedans, il y a du positif. Parce que ça va nous donner des pistes de solutions et un accompagnement.

Sans donner de détails sur la manière de faire, il affirme vouloir remettre de la vie dans la ville.

Claude Turcotte

Claude Turcotte souhaite gagner à nouveau la confiance des citoyens de Desbiens, puisqu'il a déjà été maire de cette même Ville entre 1989 et 2003. Sans surprise, c’est sur cet épisode qu’il mise pour ce faire réélire. De l’expérience municipale, j’en ai. Je sais quoi faire.

Questionné au sujet de son départ avant la fin de son quatrième mandat à la tête de la municipalité pour occuper un emploi au Centre local de développement, il répond avoir quitté ses fonctions avec le cœur gros parce qu’il adorait son travail.

L’ex-président du syndicat de la St-Raymond Paper dans les années 1980 veut avoir un portrait global de la situation financière de Desbiens avant de proposer des solutions pour redresser ses coffres. Je sais qu’on a eu un déficit de 785 000 $ en 2021. Maintenant en 2022, 2023, les chiffres ne sont pas encore sortis. Je veux avoir la situation globale pour voir ce qu’on peut faire , note-t-il.

Il n’exclut pas d’interpeller le ministère des Affaires municipales pour obtenir des sommes.

Au sujet de la tutelle, il se distingue de ses adversaires.

Moi, ce que je demanderais à la ministre, c’est de retarder la tutelle. Le temps de donner au nouveau conseil dirigé par une nouvelle personne maintenant, un nouveau maire ou une nouvelle mairesse, la chance au coureur de pouvoir régler la situation.

Il n’est toutefois pas fermé à cette idée. Je ne dis pas non définitivement, maintenant, est-ce qu’on peut faire des choses en attendant? Oui , précise-t-il.

Claude Turcotte désire davantage de construction résidentielle.

Attirer plus d’entreprises fait également partie de ses ambitions. Il faut imaginer des scénarios qui vont être différents d’ailleurs pour ce faire. Dans les nombreux espaces commerciaux actuellement vacants à Desbiens, il propose de fonder des incubateurs d’entreprises.

Le candidat promet une gestion plus transparente et souhaite mobiliser les citoyens en les incitant à venir nous rencontrer et à donner leur opinion .

Les élections partielles sont organisées à la suite de la démission du maire en place Claude Delisle.