Nouvelle école 037 à Aylmer : des parents déplorent le changement d’école de leur enfant

La nouvelle école 037, qui prévoit d'ouvrir ses portes pour la rentrée scolaire 2024 dans le secteur d'Aylmer à Gatineau, entraîne la modification de bassins d'autres écoles, ce qui cause frustration et mécontentement chez certains parents.

Nombre d’entre eux l’ont d’ailleurs fait savoir à la direction du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO) lors d’une soirée d’information publique tenue virtuellement lundi soir.

Des parents se sont même mobilisés pour lancer une pétition demandant à ce que le centre de services scolaire révise ses bassins afin d’y assigner des élèves . La pétition cumulait un peu plus d’une centaine de signatures au moment d'écrire ces lignes.

Le CSSPO a « l’intention » de fermer l’immeuble Notre-Dame de l’École des Rapides-Deschênes, dès septembre 2024, et ce, pour une durée de deux ans afin de procéder à des rénovations majeures.

Le secteur constitué des rues Félix-Leclerc, Jean-Gascon, Jean-Duceppe et Robert-Stewart sera déplacé vers l’École des Rapides-Deschênes;

Le secteur situé entre le chemin Vanier et la rue de Castelbeau au nord du chemin d’Aylmer et au sud du chemin McConnell restera dans le bassin de l’École des Cavaliers;

La nouvelle école primaire, qui comptera 32 classes, va accueillir des élèves des écoles des Rapides-Deschênes, du Vieux-Verger, du Marais et des Cavaliers.

Une mère déplore que son enfant, qui marche habituellement cinq minutes pour aller à l’école, doive prendre l’autobus pour se rendre à sa future école. Selon elle, cela serait en contradiction avec le désir du CSSPO d’augmenter le nombre d’élèves marcheurs .

Le père d’un enfant en 4e année à l'École des Cavaliers, Richard Bilodeau, abonde dans le même sens. Les changements le déçoivent particulièrement puisqu’il n’a appris que la semaine dernière que sa famille était touchée. À la dernière minute le CSSPO a révisé son bassin , soupire-t-il.

La directrice générale du CSSPO , Nadine Peterson, répond que l’ajout d’un nouveau corridor scolaire au nord du chemin Vanier, choisi par la Ville de Gatineau, est le seul élément qui a fait en sorte que la CSSPO a dû modifier son plan initial.