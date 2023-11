Le ministre des Finances, Eric Girard, a été prudent dans son budget du mois de mars en prévoyant des provisions pour éventualités de 6,5 milliards de dollars sur cinq ans. Il a été prudent, mais on constate, à la lecture de sa mise à jour économique présentée mardi, qu’il a été obligé d’utiliser 5 milliards de cette réserve pour maintenir son plan budgétaire tel quel.

On peut se demander d’emblée pourquoi il est si important pour Eric Girard de garder intact son plan sur cinq ans. Québec prévoit toujours un déficit budgétaire de 4 milliards de dollars cette année et le retour à l’équilibre en 2027-2028. Or, la réalité, c’est que des problèmes sociaux de taille ont pris de l’ampleur et que Québec doit s’en occuper, de toute urgence. De plus, l’économie est pratiquement en récession.

Le ministre a d’ailleurs dû revoir à la baisse sa prévision de croissance du PIB en 2024, la faisant passer de 1,4 % à 0,7 %. Québec maintient toutefois sa prévision de 0,6 % cette année. Dans les deux cas, ce sont des projections qui sont optimistes, alors que Desjardins prévoit 0,3 % en 2023 et 0 % en 2024.

Un scénario rigide

Ce qui me marque dans cette mise à jour, c’est que le ministre reste collé à sa prévision de déficit budgétaire de 4 milliards de dollars en 2023-2024 et d’équilibre budgétaire en 2027-2028. Malgré des revenus moins élevés et des besoins criants, il ne veut pas déroger à son plan. Pourquoi?

En période de stagnation économique, et peut-être même de récession, dans un contexte où le coût de la vie crée des pressions de toutes parts sur les ménages, quelle doit être la priorité du gouvernement? L’heure est-elle vraiment à la rigueur ou à l’austérité budgétaire?

C’est important de bien saisir que le ministre utilise ses provisions pour maintenir son plan de match, mais annonce également une séquence de faible croissance des dépenses. De 2023 à 2028, la croissance moyenne annuelle des dépenses de l’État ne sera que de 2,3 %. En excluant les dépenses liées à la COVID-19 et aux mesures de relance en 2022-2023, la croissance des dépenses serait de 3,1 % en moyenne par année sur cinq ans.

C’est relativement faible, compte tenu des urgences sociales actuelles et des pressions budgétaires. Avec le ralentissement de l’économie, la hausse du chômage qui s’annonce et les mois difficiles qui vont suivre, le gouvernement devrait – ou devra – revoir sa trajectoire budgétaire afin d’aider les gens qui sont frappés par l’inflation et l’économie qui est à zéro.

Pourquoi ne pas bonifier tout de suite le crédit d’impôt pour solidarité, comme le gouvernement l’a fait au début de 2022, pour aider les ménages les moins riches du Québec? L’indexation à l’inflation est normale, automatique, et elle est bienvenue. Bravo. Mais pourquoi ne pas en faire plus dans un contexte économique difficile? N’est-ce pas exactement le moment où un gouvernement doit le faire?

La crise du logement, c’est maintenant

Pourquoi ne pas appuyer sur l’accélérateur en matière de logement, au moment où la crise est aiguë? Construire 7500 logements abordables en cinq ans est loin d’être suffisant, et l’injection de sommes à partir de 2025 pour la réalisation de 500 logements pour les personnes en situation d’itinérance aurait franchement pu être devancée.

Les projections du ministère des Finances en matière de construction sont inquiétantes : le nombre de mises en chantier est passé de 68 000 en 2021 à 57 000 en 2022, puis à 40 000 cette année, selon la projection gouvernementale. Le niveau de mises en chantier ne devrait que très faiblement remonter à 44 000 en 2023, pour rester stable au cours des prochaines années.

C’est trop peu, sachant que le Québec a besoin de 860 000 logements supplémentaires d’ici 2030 pour revenir à un marché abordable. Espérons que l’initiative récente visant à attirer davantage de travailleurs dans la construction va stimuler le secteur assez rapidement.

Je mentionne aussi que le gouvernement du Québec a choisi de priver le Fonds des générations de 1,7 milliard de dollars par année pour le donner en baisses d’impôt aux Québécois. Cette réduction de charges fiscales sera appréciée par celles et ceux qui pourront en profiter. Mais cet argent aurait aussi pu être investi dans les priorités sociales actuelles, qui sont le logement, l’itinérance et l’adaptation aux changements climatiques.

Revoir ses calculs?

Alors, c’est une mise à jour qui est prudente, mais l’insistance du gouvernement à conserver son scénario sur les déficits nous donne l’impression de demi-mesures sur le logement, l’itinérance et l’adaptation aux changements climatiques. On comprend bien qu’on est en pleines négociations avec le secteur public et que l’État veut montrer qu’il n’a pas de marge de manœuvre.

Mais autant il est essentiel d’avoir un objectif de déficit zéro en temps de bonne croissance économique, autant il est urgent pour le ministre Girard de revoir ses calculs et de penser à investir davantage dans les crises sociales qui frappent le Québec.

Il sera peut-être obligé de s’y résigner, puisque presque toutes les provisions sont passées dans la mise à jour qui vient d’être présentée, et que le gouvernement s’appuie sur des scénarios de croissance économique qui semblent légèrement optimistes.