Invaincue, l’équipe de soccer du Rouge et Or vise le titre national

Trois matchs séparent l’équipe féminine de soccer du Rouge et Or d’une saison sans défaite. Trois matchs qui s’annoncent difficiles, mais après une victoire épique contre les Carabins en finale provinciale, la troupe de David Desloges part pour les championnats canadiens en confiance.

On a l’équipe pour gagner. On est prêtes. Je pense que c’est notre année , prédit Emma-Ève Lecompte au moment d’embarquer dans l’autobus vers Kingston, mardi matin.

À sa dernière saison dans les couleurs du Rouge et Or, la défenseuse s’est offert un but d’anthologie, vendredi soir, en finale québécoise. À égalité 1-1 avec leurs grandes rivales de l’Université de Montréal après 90 minutes de jeu, les Lavalloises tentaient de terminer une première saison sans défaite dans le RSEQ depuis 2017.

Laissée seule au coin de la zone de réparation alors que s'égrenait la dernière minute des arrêts de jeu, Lecompte s’est retrouvée avec le ballon au pied. Sans hésiter, elle a décoché son dernier botté universitaire sur le terrain du PEPS de l’Université Laval. Une frappe parfaite qui n’a laissé aucune chance à la gardienne des Bleues.

Emma-Ève Lecompte a joué les héroïnes contre les Carabins de l'Université de Montréal, vendredi soir.

On dirait que je n’y croyais pas encore le soir même. Un but dans la dernière minute de jeu contre les Carabins à mes derniers moments sur ce terrain-là, c’était juste incroyable. Je ne pouvais pas demander mieux , relate l’héroïne du match.

Repartir à zéro

La victoire a en quelque sorte exorcisé des démons pour le Rouge et Or. Vice-championne québécoise et canadienne, l’automne dernier, la troupe de David Desloges avait perdu ses deux finales contre une même équipe : les Carabins.

C’est sûr que là, on rentre aux championnats canadiens par la grande porte , fait remarquer l’attaquante Mathilde Rousseau. Classée numéro 1 au pays, son équipe fait effectivement office de favorite de la compétition qui débutera jeudi en Ontario.

Mais on repart à zéro , ajoute la Lévisienne de 22 ans.

Peu importe ce qui s’est passé durant le reste de la saison, aux championnats canadiens, chaque match est crucial. Il n’y a pas de lendemain.

Une marche à la fois

Confronté aux Mustangs de Western en quart de finale, jeudi après-midi à Kingston, le Rouge et Or ne flotte plus sur le nuage de son titre provincial, assure l’attaquante Daphnée Blouin.

On est retombées sur terre. En fin de saison comme ça, il faut que la victoire dure 24 heures. Après, on se met à préparer le prochain match , lance la joueuse par excellence du RSEQ cette saison.

David Desloges était confiant, mardi matin, au moment d'embarquer dans l'autobus vers Kingston.

Même son de cloche chez son entraîneur qui souligne que l’expérience des dernières années servira son équipe aux Nationaux. Les filles sont très terre à terre par rapport à leurs objectifs depuis le début de la saison. Depuis la saison annulée par la COVID, on a juste progressé dans notre projet et les ambitions ont grandi à chaque fois , pointe David Desloges.

Après avoir été médaillées de bronze des championnats canadiens en 2021, puis d’argent en 2022, ses joueuses n'ont plus qu'à monter sur la plus haute marche du podium. On est rendu là , annonce Mathilde Rousseau.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin