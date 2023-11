14 conseils de quartier réitèrent leur appui au tramway

À l’heure où le gouvernement Legault laisse planer le doute sur l’avenir du tramway, 14 conseils de quartier de la Ville de Québec sentent le besoin de réitérer leur appui au projet de transport en commun. Ils invitent les élus de la CAQ à ne pas mettre en péril « le rayonnement », « l’avenir » et « le prestige » de la capitale en refusant d’accorder au tramway un appui sans équivoque.

Dans un communiqué publié mercredi, les conseils de quartier de Cap-Rouge, La Cité-Universitaire, Lairet, Maizerets, Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Louis, Saint-Sauveur et du Vieux-Limoilou déplorent le manque d’enthousiasme, de célérité et de leadership du gouvernement du Québec à confirmer le financement du projet de tramway .

Ils rejettent du revers de la main l’argument voulant que l’explosion des coûts du projet de tramway, qui s’élèvent maintenant à 8,4 milliards de dollars, justifie son abandon.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Québec, Bruno Marchand (photo), va rencontrer le premier ministre François Legault mercredi pour faire le point sur le projet de tramway. Photo : Radio-Canada

Ils soulignent que la hausse importante des coûts des projets de transport structurant n’est pas unique à Québec et touche les autres grandes villes canadiennes comme Toronto, Vancouver, Ottawa et Calgary.

Réduction des GES

[Leurs] provinces ont quand même choisi d’investir dans ces infrastructures sachant qu’elles sont essentielles à la prospérité future des communautés et l’atteinte des objectifs de réduction des GES , fait remarquer la présidente du conseil de quartier de Saint-Sauveur et instigatrice de la démarche de soutien envers le tramway, Myriam Nickner-Hudon.

La population de Québec est en croissance. Si on veut limiter la congestion routière et la pollution, ça va passer par le tramway et une bonification significative des transports collectifs en dehors du centre-ville.

Les 14 conseils de quartier soutiennent que de nombreux citoyens de Québec sont impatients de prendre le tramway. Les succès remportés par les services àVélo et Flexibus témoignent selon eux de l’appétit croissant de la population pour la mobilité durable.

Ouvrir en mode plein écran Myriam Nickner-Hudon est à l’origine de la sortie médiatique effectuée mercredi par dix conseils de quartier de la Ville de Québec pour renouveler leur appui au projet de tramway. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Valérie Marcoux

La ville de Québec est la seule agglomération de plus de 500 000 habitants au Canada à ne pas disposer d’un système de transport structurant , rappelle Améli-Elsa Ferland-Raymond, administratrice au conseil de quartier de la Cité-Universitaire.

Les 14 organismes consultatifs invitent le premier ministre François Legault, le ministre des Finances, Eric Girard, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et le ministre responsable des Infrastructures et de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, à exprimer un appui sincère au projet de tramway.

Sortir du statu quo

Ils interpellent plus largement les élus de l’Assemblée nationale à ne pas condamner les résidents de la capitale au statu quo en repoussant indéfiniment la construction d’un réseau de transport structurant à Québec.

Que ce soit en continuant de tergiverser sur le financement du projet ou en refusant d’appuyer le tramway, la décision du gouvernement du Québec risque d’étouffer de façon durable le rayonnement de la ville de Québec, ses ambitions pour l’avenir et son prestige en tant que Capitale-Nationale , lance le groupe d’administrateurs citoyens.